Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata Ahmad Dhani Nyaris Dibunuh Akibat Membela Sang Manajer

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:01 WIB
Ternyata Ahmad Dhani Nyaris Dibunuh Akibat Membela Sang Manajer
Ahmad Dhani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani pernah mengaku bahwa dirinya nyaris dibunuh pada 2003 silam. Hal tersebut diungkapkan langsung olehnya dalam video di podcast milik Deddy Corbuzier di 2020 silam.

Dalam video pengakuannya, Dhani mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi lantaran dirinya membela sang manajer yang dipukuli. Melihat bahwa fisik sang manajer lebih kecil dari sang pemukul, Dhani pun merasa bahwa dirinya patut untuk terlibat dalam masalah itu.

"Ketika tahun 2003, manajer gua pernah dipukuli sama orang. Di situ gua enggak bisa enggak take a side," ujar Ahmad Dhani dalam videonya.

"Manajer gua dipukulin sama orang yang badannya lebih gede, gara-gara itu akhirnya gua terlibat sama masalah manajer gua," sambungnya.

Ahmad Dhani (Okezone)

Saat pelaku pemukulan masuk polisi, ia pun diincar oleh anak buah dari orang tersebut. Bahkan ia hampir dibunuh oleh anak buah dari pelaku pemukulan tersebut.

"Itulah gua laporin polisi, sampai akhirnya dia (pelaku pemukulan) masuk penjara. Ternyata dia tangan kanannya salah satu bos," sambungnya.

"Gara-gara dia masuk penjara, dia hire orang dari luar untuk benar-benar bunuh gua, bro," jelasnya.

Kaget dengan ucapan Dhani, Deddy pun sampai tidak percaya.

"Ah masa? Serius?," tanya Deddy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154592/mulan_jameela-lGVn_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154528/lita_gading-G5is_large.jpg
Dilaporkan Ahmad Dhani, Lita Gading: Saya Masih di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154519/ahmad_dhani-4Biz_large.jpg
Ahmad Dhani Ancam Bongkar Bukti Perselingkuhan Maia Estianty Jika Masih Bahas Masa Lalu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement