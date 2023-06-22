Ternyata Ahmad Dhani Nyaris Dibunuh Akibat Membela Sang Manajer

JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani pernah mengaku bahwa dirinya nyaris dibunuh pada 2003 silam. Hal tersebut diungkapkan langsung olehnya dalam video di podcast milik Deddy Corbuzier di 2020 silam.

Dalam video pengakuannya, Dhani mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi lantaran dirinya membela sang manajer yang dipukuli. Melihat bahwa fisik sang manajer lebih kecil dari sang pemukul, Dhani pun merasa bahwa dirinya patut untuk terlibat dalam masalah itu.

"Ketika tahun 2003, manajer gua pernah dipukuli sama orang. Di situ gua enggak bisa enggak take a side," ujar Ahmad Dhani dalam videonya.

"Manajer gua dipukulin sama orang yang badannya lebih gede, gara-gara itu akhirnya gua terlibat sama masalah manajer gua," sambungnya.

Saat pelaku pemukulan masuk polisi, ia pun diincar oleh anak buah dari orang tersebut. Bahkan ia hampir dibunuh oleh anak buah dari pelaku pemukulan tersebut.

"Itulah gua laporin polisi, sampai akhirnya dia (pelaku pemukulan) masuk penjara. Ternyata dia tangan kanannya salah satu bos," sambungnya.

"Gara-gara dia masuk penjara, dia hire orang dari luar untuk benar-benar bunuh gua, bro," jelasnya.

Kaget dengan ucapan Dhani, Deddy pun sampai tidak percaya.

"Ah masa? Serius?," tanya Deddy.