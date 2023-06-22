Lama Tak Terlihat, Begini Nasib Angela Prisa Kini

JAKARTA - Pesinetron Angela Prisa lama tak terlihat di layar kaca. Kini, dirinya sibuk berbisnis dan mengurangi pekerjaan di industri sinetron.

Berawal dari hobi, Angela membuka butik tas di Darmawangsa Square, Jakarta Selatan. Mewah, Angela secara spesifik hanya menjual tas-tas Hermes.

"Saya suka hermes semenjak 10 tahun lalu. Awal mulanya banyak teman arisan, klien, suka nanya kok tasnya bagus?tas apa?Sering juga saya diminta menjadi stylish untuk mix and match baju dan tas Hermes apa yang cocok untuk dipakai," ungkapnya.

"Dari situ, aku punya ide kenapa gak aku jalanin bisnis tas ini secara offline. Akhirnya aku buka Colleta ini," sambungnya.

Usai bertemu dengan partner bisnis, Angela pun memberanikan diri membuka butik. Kemudian ia menerapkan sistem consignment sebab ia telah dipercaya oleh banyak orang.

"Ide awalnya dari aku sebagai owner. Lalu aku sampein lah ke Bening Prasetyo dan Gita Permata. Mereka dua sahabat aku udah lama. Begitu aku sampein mereka juga setuju," katanya.

