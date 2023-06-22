Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lama Tak Terlihat, Begini Nasib Angela Prisa Kini

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |01:01 WIB
Lama Tak Terlihat, Begini Nasib Angela Prisa Kini
Angela Prisa (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pesinetron Angela Prisa lama tak terlihat di layar kaca. Kini, dirinya sibuk berbisnis dan mengurangi pekerjaan di industri sinetron.

Berawal dari hobi, Angela membuka butik tas di Darmawangsa Square, Jakarta Selatan. Mewah, Angela secara spesifik hanya menjual tas-tas Hermes.

"Saya suka hermes semenjak 10 tahun lalu. Awal mulanya banyak teman arisan, klien, suka nanya kok tasnya bagus?tas apa?Sering juga saya diminta menjadi stylish untuk mix and match baju dan tas Hermes apa yang cocok untuk dipakai," ungkapnya.

 Angela Prisa

"Dari situ, aku punya ide kenapa gak aku jalanin bisnis tas ini secara offline. Akhirnya aku buka Colleta ini," sambungnya.

Usai bertemu dengan partner bisnis, Angela pun memberanikan diri membuka butik. Kemudian ia menerapkan sistem consignment sebab ia telah dipercaya oleh banyak orang.

"Ide awalnya dari aku sebagai owner. Lalu aku sampein lah ke Bening Prasetyo dan Gita Permata. Mereka dua sahabat aku udah lama. Begitu aku sampein mereka juga setuju," katanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement