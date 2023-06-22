Berawal dari Kepo, Meiska Adinda Pilih Kuliah di Jurusan Sistem Informasi

JAKARTA - Di tengah kesibukan dengan karier bermusiknya, Meiska Adinda tetap menomorsatukan soal pendidikan. Kini, ia diketahui merupakan seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi yang mengambil jurusan Sistem Informasi.

Lucunya, Meiska mengatakan bahwa dirinya memilih jurusan tersebut lantaran kepo. Kendati demikian, perempuan 20 tahun itu kini mulai menikmati perkuliahan di jurusannya, mengingat, ia bisa belajar membuat game dan juga sistem.

"Iya, aku kuliah semester menuju 5. Jurusan aku Sistem Informasi, awalnya kepo aja sih ya," ungkap Meiska Adinda, saat ditemui di Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

"Emang gitu tugasnya coding dan seru banget walaupun susah, agak bikin stres, sampe nangis. Belajar bikin game, belajar bikin sistem gitu-gitu," sambungnya.

Tak mudah memang untuk bisa menjalani karier sembari kuliah, apalagi jurusan sistem informasi. Meiska sendiri mengaku jika dirinya cukup stres menjalani perkuliahan di jenjang Strata Satu.

Kendati demikian, Meiska masih memiliki keinginan untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Ia pun mengaku memiliki keinginan untuk bisa tinggal di Jakarta dan melanjutkan S2-nya di sana.

"Iya masih stres sama S1 ini, pengin sih kalau ada kesempatan untuk S2," jelasnya.

"Aku sampe sekarang masih stay di Bali. Pengen sih stay di Jakarta ya," lanjutnya.