Aaron Yan Dituduh Perkosa Remaja Laki-Laki

TAIPEI - Aaron Yan, penyanyi asal Taiwan mendapatkan tuduhan serius yakni memperkosa mantan kekasihnya, seorang remaja laki-laki saat masih berusia 16 tahun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh sang korban, berinisial YL di akun Instagram miliknya.

YL merupakan mantan kekasih Aaron. Kejadian tersebut berlangsung ketika mereka berpacaran. Saat itu, YL masih berusia 16 tahun.

YL yang merupakan seorang kreator konten, membagikan sebuah postingan di Instagram yang merinci dugaan hubungan antara dia dan Yan yang dimulai setelah sang idola menerima permintaan pertemanannya.

"Sejak saat itu, kami mengobrol dan Anda mengundang saya untuk datang ke tempat Anda menonton Netflix. Aku bertanya-tanya apakah aku sedang bermimpi, untuk berbicara dengan idola terkenal, seorang selebriti yang aku suka sejak aku masih muda, dan melangkah lebih jauh," jelas YL di akun Instagram miliknya.

Saat kejadian YL yang berusia 16 tahun menghadapi Aaron yang berusia 31 tahun.