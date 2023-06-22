Hobi Menyanyi Sejak Kecil, Meiska Adinda Dipaksa Ibunda Ikut The Voice

JAKARTA - Meiska Adinda merupakan salah satu grand finalis dari ajang The Voice Season 3. Ia diketahui berhasil tampil hingga babak Grand Final 6 besar dalam ajang yang berlangsung pada 2018 lalu.

Menariknya, Meiska Adinda rupanya dipaksa oleh sang ibunda untuk mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi. Meskipun, ia memang sudah memiliki hobi bernyanyi sejak kecil.

"Sebenernya kalo nyanyi emang aku suka dari kecil. Ikut ekstra segala macam di sekolah," ucap Meiska Adinda, saat ditemui di Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

"Kalo The Voice Kids itu dipaksa sama mamah ikut, dan ternyata lolos jadi ya udah lanjut terus. Sampai grand final enam besar. Balik ke Bali lagi," ujar penyanyi kelahiran Denpasar, Bali tersebut.

Perempuan asal Bali ini mengatakan bahwa dirinya sejak kecil sangat menyukai genre pop. Apalagi kini, ia juga berada di bawah naungan label yang kerap menyuguhkannya dengan lagu-lagu bergenre pop.

"Genre aku memang suka dan mendalami pop sih dari kecil sampai sekarang. Karena sudah sehari-hari. Cocok sih pas di label udah disuguhi lagu pop," jelasnya.

Sementara itu, ibunda dari Meiska juga diketahui sangat menyukai genre pop. Berbeda dengan ayahnya yang justru menyukai lagu beraliran rock dan selalu memainkan saat pagi di mobil walaupun tidak dimengerti.