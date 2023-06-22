Fuji Unggah Foto Gandengan dengan Pria, El Rumi?

JAKARTA - Fuji sukses membuat heboh penggemarnya di sosial media. Pasalnya, baru-baru ini putri Haji Faisal itu mengunggah sebuah foto bayangan dirinya dengan seorang pria saat tengah bergandengan tangan.

Menariknya, ia pun terlihat menuliskan keterangan foto seolah tengah kasmaran.

"So happy to find you and feels like in a paradise everyday...," tulis Fuji pada keterangan foto.

Hal itu jelas membuat netizen ramai menebak siapakah sosok pria yang tengah berfoto bersama Fuji. Bahkan, tak sedikit yang menebak bahwa sosok pria tersebut adalah El RUmi, lantaran rambut hingga postur tubuhnya sangat mirip dengan putra Ahmad Dhani serta Maia Estianty tersebut.

"Kalo beneran EL W jerit sekenceng kencengnyaaaaaaaaaa," ucap tari***.

"feelingku sih el sih yah," sambung fatma***.

"Kok tinggi dan rambutnya mirip el ya," timpal david***.

BACA JUGA: Fuji Mengaku Nggak Kepikiran Balikan dengan Thariq Halilintar

"Bayangannya el rumi banget," ucap ayu**.

Meski begitu, banyak pula netizen yang tak yakin jika uti tengah berfoto dengan El Rumi. Bahkan, ada salah satu netizen yang mengatakan bahwa Uti hanya sekedar mengunggah foto saat menjadi model video klip lagu milik Aan Story.