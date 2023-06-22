Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Unggah Foto Gandengan dengan Pria, El Rumi?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |19:01 WIB
Fuji Unggah Foto Gandengan dengan Pria, El Rumi?
Fuji (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Fuji sukses membuat heboh penggemarnya di sosial media. Pasalnya, baru-baru ini putri Haji Faisal itu mengunggah sebuah foto bayangan dirinya dengan seorang pria saat tengah bergandengan tangan.

Menariknya, ia pun terlihat menuliskan keterangan foto seolah tengah kasmaran.

"So happy to find you and feels like in a paradise everyday...," tulis Fuji pada keterangan foto.

Hal itu jelas membuat netizen ramai menebak siapakah sosok pria yang tengah berfoto bersama Fuji. Bahkan, tak sedikit yang menebak bahwa sosok pria tersebut adalah El RUmi, lantaran rambut hingga postur tubuhnya sangat mirip dengan putra Ahmad Dhani serta Maia Estianty tersebut.

"Kalo beneran EL W jerit sekenceng kencengnyaaaaaaaaaa," ucap tari***.

Fuji

"feelingku sih el sih yah," sambung fatma***.

"Kok tinggi dan rambutnya mirip el ya," timpal david***.

"Bayangannya el rumi banget," ucap ayu**. 

Meski begitu, banyak pula netizen yang tak yakin jika uti tengah berfoto dengan El Rumi. Bahkan, ada salah satu netizen yang mengatakan bahwa Uti hanya sekedar mengunggah foto saat menjadi model video klip lagu milik Aan Story.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement