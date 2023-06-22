Pamer Foto Gandengan Bareng Pria, Fuji Sukses Bikin Geger

JAKARTA - Artis muda Fujianti Utami mendadak membuat netizen geger. Usai putus dari Thariq Halilintar pada awal tahun 2023 kemarin, kini adik kandung dari Fadly dan Frans Faisal tersebut tampak mengunggah sebuah foto dirinya dengan seorang pria.

Dalam akun Instagramnya, bintang film Bukan Cinderella ini terlihat memajang foto bayangannya bersama pria tersebut. Menariknya, ia dan pria itu terlihat saling menggandeng tangan satu sama lain.

Melalui keterangan foto, perempuan 23 tahun itu bahkan terlihat tengah menunjukkan bahwa dirinya tengah kasmaran.

"So happy to find you and feels like in a paradise everyday...," tulis Fuji pada keterangan foto tersebut.

Sontak, unggahan perempuan yang akrab disapa Uti itu langsung dipenuhi dengan pertanyaan netizen terkait siapakah sosok pria yang berfoto dengannya. Bahkan, tak sedikit yang menduga bahwa pria tersebut ialah El Rumi, lantaran postur tubuh serta potongan rambut.

"Dari bayangannya sepertinya EL yah apakah tebakanku benar?," ucap ayi***.