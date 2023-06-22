Doddy Sudrajat Tak Takut dengan 2 Laporan Puput, Klaim Sudah Kantongi Bukti-bukti Sah

JAKARTA - Ayah Vanessa Angel dan Mayang Lucyana Fitri, Doddy Sudrajat, mengaku tak gentar dengan dua laporan dilayangkan mantan istrinya, Roy Pujiarti alias Puput. Terkait kasus dugaan penelantaran anak serta dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu.

Kuasa hukumnya, Sudrajat Boy mengatakan, pihaknya tak takut dan bakal siap menghadapi laporan yang dilayangkan Puput. Bahkan, dirinya mengaku telah menyiapkan fakta dan bukti-bukti kuat untuk membantah tudingan-tudingan tersebut.

"Kami siap menghadapi langkah hukum yang diambil oleh mantan istri Daddy dengan data dan fakta yang kami miliki," ujar Sudrajat Boy, Kamis (22/6/2023).

Bahkan melalui kesempatan itu, kakek Gala Sky Ardiansyah itu menegaskan kalau dirinya bukan ayah biologis dari Aisyah. Anak yang selama ini diketahui merupakan anak hasil pernikahannya dengan Puput.

"Daddy tidak merasa takut jika kita berada dalam posisi yang benar. Daddy menyatakan bahwa Daddy bukan ayah biologis Aisyah karena tidak ada bukti yang kuat. Mohon maaf, itu sebabnya Daddy mengatakan seperti itu," beber Doddy.

Kendati mengklaim telah mengantongi sejumlah alat bukti, Doddy justru menuding Puput yang saat ini tengah panik. Sebab, dirinya mengklaim kalau ia mengantongi bukti-bukti yang sah yang dapat menyanggah pernyataan-pernyataan tersebut.

"Mereka yang panik sekarang, mereka yang panik, dia memiliki bukti bahwa saya mengubah data? Jika ada bukti, keluarkan saja. Saya memiliki bukti yang sah," tutur Doddy.*

