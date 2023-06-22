Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Gideon Tengker Gugat Rieta Amilia hingga Rp300 Miliar: Cuma Minta Hak Saya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:10 WIB
Alasan Gideon Tengker Gugat Rieta Amilia hingga Rp300 Miliar: Cuma Minta Hak Saya
Gideon Tengker bersama dua putrinya, Caca Tengker dan Nagita Slavina (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Gideon Tengker menyampaikan alasan menggugat mantan istrinya, Rieta Amilia Beta, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait harta gono-gini sejak 31 Mei lalu.

Gideon bersama tim kuasa hukumnya baru saja menjalani sidang perdana atas gugatan tersebut hari ini. Namun, sidang itu terpaksa ditunda karena surat panggilan yang dikirim Pengadilan ke Rieta Milia salah alamat.

Seusai persidangan, gitaris grup band Drakhma itu menyampaikan alasan menggugat ibunda Nagita Slavina tersebut.

"Saya cuma minta hak saya. Hak dari seluruh perceraian yang resmi. Itu saja. Rumah saya juga dipakai, 20 tahun dikembalikan dalam keadaan yang amburadul. Tidak layak ditempati lagi," kata gitaris berusia 69 tahun tersebut, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, seluruh aset yang dimiliki Rieta harus dibagi-bagi setelah mereka resmi bercerai pada 2017 lalu. Sebab, kata Gideon, aset itu diperoleh secara bersama-sama saat keduanya menjalin hubungan suami istri.

"Itu kan hukumnya siapa pun yang berhasil, kalau cerai dia harus berbagi," ucapnya.

Kuasa hukum Gideon Tengker, Erles Rareral, juga menyampaikan hal senada. Dia juga membeberka alasan kliennya baru mengajukan gugatan perdata terhadap Rieta setelah bercerai enam tahun silam.

Rieta Amalia (Instagram)

"Menurut keterangan Om Gideon Tengker, dia baru bertemu pengacara. Jadi, di sini saya mau meluruskan kepada teman-teman media, mereka tidak pernah bercerai 20 tahun yang lalu (seperti yang beredar), mereka tidak pernah bercerai 10 tahun yang lalu. Yang pasti mereka itu bercerai di tahun 2017," ucap Erles.

"Jadi, untuk tahun pernikahan 1986, tahun perceraian itu 2017," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174859//syifa-A5xG_large.jpg
Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174781//ashanty-NlSE_large.jpg
Respons Ashanty Usai Dituding Rampas Barang Eks Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174726//afgan-0S7n_large.jpg
Afgan Akui Lebih Selektif Pilih Teman usai Berhaji 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174724//ashanty-QW51_large.jpg
Kronologi Konflik Ashanty vs Mantan Karyawan hingga Berujung Saling Lapor Polisi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714//el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174707//syifa_hadju-KtA4_large.jpg
Harga Cincin Lamaran Syifa Hadju Nyaris Rp1 Miliar, Netizen: Sungkem sama Tuan Muda El Rumi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement