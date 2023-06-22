Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Mahalini Soal Pindah Agama demi Menikah dengan Rizky Febian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:30 WIB
Kata Mahalini Soal Pindah Agama demi Menikah dengan Rizky Febian
Mahalini dan Rizky Febian (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara antara Mahalini dan Rizky Febian terus menjadi sorotan masyarakat. Bukan tanpa sebab, pasalnya keduanya telah terikat dalam pertunangan meski menjalani hubungan beda agama.

Sementara itu, ayah Mahalini sendiri sempat menyebut jika seorang perempuan sepatutnya ikut dengan agama yang dianut suami. Namun hingga kini belum ada kejelasan apakah nantinya perempuan yang akrab dipanggil Lini tersebut akan ikut ke agama Iky atau justru sebaliknya.

Dalam podcast milik Denny Sumargo, perempuan 23 tahun ini justru mengaku risih dengan pertanyaan soal apakah dirinya akan masuk ke Islam mengikuti Rizky Febian atau tidak. Terlebih ada sebuah hal yang sama-sama diyakini olehnya dan Iky yang menyangkut soal kepercayan serta leluhur.

"Kalau ditanya soal kepercayaan gitu, itu sebenarnya biar aku dan Iky yang tahu karena walaupun aku dan Iky beda, kita ada satu kepercayaan yang sama," ungkap Mahalini dalam video YouTube Denny Sumargo yang diunggah Rabu (21/6).

Mahalini

"Kita tuh berdua tetap percaya akan namanya leluhur, udah sampai di situ aja pasti mereka paham," lanjutnya.

Saat kembali dipancing terkait agama, Mahalini tampak teguh dengan pendiriannya untuk tak menjawab hal tersebut. Ia bahkan mengaku akan menjawab terkait hal tersebut suatu saat nanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157426/mahalini_raharja-8iDv_large.jpg
Merah Menyala, Mahalini Tampil Stylish saat Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115175/mahalini_raharja-S45g_large.jpg
Usai Mualaf, Mahalini Bakal Aqiqah Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114337/mahalini-Tb0U_large.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114348/kabar_bahagia_mahalini_melahirkan_anak_pertama-XrRE_large.jpg
Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/205/3108665/mahalini-MrIL_large.jpg
Mahalini Kaget Angie Carvalho Bawakan Ini Laguku di Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107846/rizky_febian-J1lX_large.jpg
Mahalini Janji Tak Perlihatkan Wajah Anak Pertama demi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement