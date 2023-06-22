Kata Mahalini Soal Pindah Agama demi Menikah dengan Rizky Febian

JAKARTA - Hubungan asmara antara Mahalini dan Rizky Febian terus menjadi sorotan masyarakat. Bukan tanpa sebab, pasalnya keduanya telah terikat dalam pertunangan meski menjalani hubungan beda agama.

Sementara itu, ayah Mahalini sendiri sempat menyebut jika seorang perempuan sepatutnya ikut dengan agama yang dianut suami. Namun hingga kini belum ada kejelasan apakah nantinya perempuan yang akrab dipanggil Lini tersebut akan ikut ke agama Iky atau justru sebaliknya.

Dalam podcast milik Denny Sumargo, perempuan 23 tahun ini justru mengaku risih dengan pertanyaan soal apakah dirinya akan masuk ke Islam mengikuti Rizky Febian atau tidak. Terlebih ada sebuah hal yang sama-sama diyakini olehnya dan Iky yang menyangkut soal kepercayan serta leluhur.

"Kalau ditanya soal kepercayaan gitu, itu sebenarnya biar aku dan Iky yang tahu karena walaupun aku dan Iky beda, kita ada satu kepercayaan yang sama," ungkap Mahalini dalam video YouTube Denny Sumargo yang diunggah Rabu (21/6).

"Kita tuh berdua tetap percaya akan namanya leluhur, udah sampai di situ aja pasti mereka paham," lanjutnya.

Saat kembali dipancing terkait agama, Mahalini tampak teguh dengan pendiriannya untuk tak menjawab hal tersebut. Ia bahkan mengaku akan menjawab terkait hal tersebut suatu saat nanti.