Doddy Sudrajat Lebih Pentingkan Karier Mayang Dibanding Tanggapi 2 Laporan Puput

JAKARTA - Doddy Sudrajat dilaporkan dua kali oleh mantan istrinya, Roy Pujiarti alias Puput ke Polda Metro Jaya. Selain terkait dugaan penelantaran anak, ayah dari Mayang Lucyana ini juga dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, lantara tak mau mengakui Aisyah sebagai darah dagingnya.

Sayangnya, Doddy Sudrajat memilih untuk enggan menanggapi laporan sang mantan istri. Ia bahkan memilih untuk menyerahkan hal itu kepada kuasa hukumnya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Doddy ini mengaku ingin fokus untuk mengurus karier putrinya yang sedang naik-naiknya di dunia hiburan. Selain itu, ia juga menganggap jika apa yang dilakukan oleh Puput tidaklah penting baginya.

"Saya nggak mau menanggapi, kalau memang sudah ada laporan nanti segala sesuatu tentang hukum diserahkan ke kuasa hukum Daddy," ujar Doddy Sudrajat, Kamis (22/6/2023).

"Karena Daddy lagi sibuk banget ini, Daddy ada pemotretan Mayang untuk Mayang aware jadi saya tidak mau menanggapi sifatnya tidak penting bagi Daddy," sambungnya.

Sementara itu, pria yang akrab disapa Daddy ini mengatakan bahwa dirinya berbicara soal fakta terkait Puput yang sudah hamil duluan sebelum dinikahi olehnya pada Februari 2016 silam. Hal itu bahkan sengaja diungkapkan olehnya dihadapan awak media, agar netizen yang menonton ataupun membaca pemberitaan tersebut bisa mengetahui fakta sebenarnya.

"Tidak mengakui faktanya kan, dulu menikah sama Daddy dia hamil duluan. Itu yang selama ini netizen dan masyarakat tidak tahu, mereka tidak tahu Daddy mengetahui proses menikah bagaimana dengan mantan istri," paparnya.