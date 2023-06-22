Istri Lahirkan Anak Kedua, Randy Pangalila: I Love You with All My Hearts

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor Randy Pangalila. Pada Rabu, 21 Juni 2023 kemarin, ia dan istri baru saja dikaruniai anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki.

Kabar tersebut dibagikan pertama kali oleh Rendy di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, bintang film Qodrat ini tampak mengunggah foto usai proses persalinan yang dilakukan oleh Chelsey Frank berakhir.

Pada foto tersebut, Randy yang begitu semringah saat menggendong putranya dengan didampingi oleh tim dokter serta sang istri. Melalui unggahan itu pula, Randy Pangalila mengungkap nama anak keduanya.

"Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas hari yang sangat indah ini. Rabu 21 juni 2023 tepat pukul 14.49 wib. Anak ke dua kami Asher Griffin Pangalila telah lahir dengan sehat dan selamat serta istri saya diberikan keselamatan dan kesehatan," ungkapnya dikutip dari keterangan foto yang diunggahnya, Kamis (22/6/2023).

Randy pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh dokter yang membantu proses persalinan sang istri.

"Terimakasih yang begitu besar kepada seluruh tim, Dr.ruswantriani yang sudah mendampingi istri saya dari waktu hamil hingga persalinan hari ini. Dr. Analysa yang sudah mendampingi blair anak pertama saya dan sekarang asher anak ke 2 kami. Terimakasih juga untuk Dr. Irfan untuk anestesi yang sangat baik untuk istri saya dan juga seluruh tim perawat dan juga ahli bedah yang sudah membantu persalinan istri saya hari ini," sambungnya.

Mengunggah foto sang istri yang tampak begitu cantik usai menjalani proses persalinan, Randy menyampaikan sebuah pesan manis yang mengungkapkan rasa terima kasih dan perasaan cintanya terhadap istrinya itu.

"Thank you so much sekali lagi dan gak lupa juga slide ke 2, thank you for this beautiful strong women. I love you with all my hearts," paparnya.