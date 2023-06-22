Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oka Antara Izinkan Sang Anak Marah, Ini Sebabnya

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |11:35 WIB
Oka Antara Izinkan Sang Anak Marah, Ini Sebabnya
Oka Antara izinkan anak marah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Oka Antara memiliki cara tersendiri dalam mendidik ketiga orang anaknya. Oke menjelaskan, dia terbilang membebaskan sang anak untuk berkreasi, khususnya di luar sekolah. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan, karena aktor kelahiran 8 Juli 1981 itu ingin anaknya tumbuh menjadi seseorang yang kreatif.

"Gue bebasin anak-anak gue untuk berkreasi di luar sekolah untuk les-les yang diharapkan bisa mengembangkan bakat mereka, atau mereka jadi manusia yang kreatif yang pintar secara intelektual dan emosional," tutur Oka Antara saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta.

Oka Antara izinkan anak marah

Selain membebaskan anak untuk memilih keterampilan di luar sekolah yang disukai oleh sang anak, Oka juga mendidik anaknya dalam melatih mengendalikan emosi.

Dalam hal ini, Oka tak lantas melarang anaknya ketika sedang marah, tapi justru dia mengizinkan anak jika marah. Hal itu bertujuan agar sang anak bisa belajar mengendalikan emosinya.

"Satu yang gue terapin anak-anak gue, anak harus pandai mengidentifikasi emosinya dia, jadi ketika dia lagi marah dia harus bilang lagi marah dan dia boleh marah, dia gue izinin untuk marah, ketika dia lagi sedih gue izinin untuk sedih," jelas Oka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/206/2980557/cerita-oka-antara-bintangi-film-kukejar-mimpi-yang-bertema-cheerleaders-tA5KdcP6gL.jpeg
Cerita Oka Antara Bintangi Film Kukejar Mimpi yang Bertema Cheerleaders
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/16/206/2668615/cerita-oka-antara-perankan-karakter-berbeda-di-film-noktah-merah-perkawinan-JxMwa2vZRL.jpg
Cerita Oka Antara Perankan Karakter Berbeda di Film 'Noktah Merah Perkawinan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/24/206/2567379/gara-gara-warisan-jadi-debut-oka-antara-di-film-bergenre-komedi-HSzSUXskIs.jpg
Gara-gara Warisan, Jadi Debut Oka Antara di Film Bergenre Komedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/03/33/2555862/profil-oka-antara-aktor-beragama-hindu-yang-kerap-dapat-tawaran-film-religi-islam-A0l99ahQ4v.jpg
Profil Oka Antara, Aktor Beragama Hindu yang Kerap Dapat Tawaran Film Religi Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/27/33/2492834/kini-aktor-ternama-oka-antara-sempat-jadi-figuran-hcZnVgVEMj.jpg
Kini Aktor Ternama, Oka Antara Sempat Jadi Figuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/27/33/2492797/cerita-oka-antara-sulit-dalami-peran-irvan-pratama-di-ikatan-cinta-CzPzS8LKKJ.jpg
Cerita Oka Antara Sulit Dalami Peran Irvan Pratama di Ikatan Cinta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement