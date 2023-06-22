Oka Antara Izinkan Sang Anak Marah, Ini Sebabnya

JAKARTA - Oka Antara memiliki cara tersendiri dalam mendidik ketiga orang anaknya. Oke menjelaskan, dia terbilang membebaskan sang anak untuk berkreasi, khususnya di luar sekolah. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan, karena aktor kelahiran 8 Juli 1981 itu ingin anaknya tumbuh menjadi seseorang yang kreatif.

"Gue bebasin anak-anak gue untuk berkreasi di luar sekolah untuk les-les yang diharapkan bisa mengembangkan bakat mereka, atau mereka jadi manusia yang kreatif yang pintar secara intelektual dan emosional," tutur Oka Antara saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta.

Selain membebaskan anak untuk memilih keterampilan di luar sekolah yang disukai oleh sang anak, Oka juga mendidik anaknya dalam melatih mengendalikan emosi.

Dalam hal ini, Oka tak lantas melarang anaknya ketika sedang marah, tapi justru dia mengizinkan anak jika marah. Hal itu bertujuan agar sang anak bisa belajar mengendalikan emosinya.

"Satu yang gue terapin anak-anak gue, anak harus pandai mengidentifikasi emosinya dia, jadi ketika dia lagi marah dia harus bilang lagi marah dan dia boleh marah, dia gue izinin untuk marah, ketika dia lagi sedih gue izinin untuk sedih," jelas Oka.