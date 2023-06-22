Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Senangnya Raffi Ahmad, Piala Mewah Lagi-Lagi Tenis Senilai Rp2 Miliar Sudah Jadi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |10:58 WIB
Senangnya Raffi Ahmad, Piala Mewah <i>Lagi-Lagi Tenis</i> Senilai Rp2 Miliar Sudah Jadi
Antonio, Airyn Tanu, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Rans Entertainment akan segera mengelar ajang sportainment bertajuk 'Lagi-Lagi Tenis'. Pertandingan yang akan digelar di Tennis Indoor, Senayan pada Jumat (23/6/2023) itu menggandeng sederet artis ternama.

Mulai dari Desta, Luna Maya, Nia Ramadhani, Dikta, Dion Wiyoko hingga Gege Elisa. Tak ketinggalan sang istri, Nagita Slavina juga ikut berpartisipasi.

Menariknya di ajang olahraga ini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selaku Founder Rans Entertainment mempersembahkan piala yang berbeda dan belum pernah ada.

Raffi Ahmad memilih berkolaborasi dengan salah satu brand perhiasan untuk menciptakan 'The Unconditional Love Trophy', yaitu piala bergilir bertabur berlian sebanyak 5.000 butir, senilai Rp2 miliar.

“Selama ini belum ada hadiah sport yang punya trophy dengan berlian 5.000 butir senilai Rp2 miliar. Ini adalah piala bergilir yang pertama dan berbeda, yang akan memicu semangat, berkat ide brillian dari Passion Jewelry” ujar Raffi Ahmad, di Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

Kakak dari Syahnaz Sadiqah itu kegirangan ketika melihat piala unik tersebut sudah jadi dan siap diperebutkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement