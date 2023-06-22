Senangnya Raffi Ahmad, Piala Mewah Lagi-Lagi Tenis Senilai Rp2 Miliar Sudah Jadi

JAKARTA - Rans Entertainment akan segera mengelar ajang sportainment bertajuk 'Lagi-Lagi Tenis'. Pertandingan yang akan digelar di Tennis Indoor, Senayan pada Jumat (23/6/2023) itu menggandeng sederet artis ternama.

Mulai dari Desta, Luna Maya, Nia Ramadhani, Dikta, Dion Wiyoko hingga Gege Elisa. Tak ketinggalan sang istri, Nagita Slavina juga ikut berpartisipasi.

Menariknya di ajang olahraga ini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selaku Founder Rans Entertainment mempersembahkan piala yang berbeda dan belum pernah ada.

Raffi Ahmad memilih berkolaborasi dengan salah satu brand perhiasan untuk menciptakan 'The Unconditional Love Trophy', yaitu piala bergilir bertabur berlian sebanyak 5.000 butir, senilai Rp2 miliar.

“Selama ini belum ada hadiah sport yang punya trophy dengan berlian 5.000 butir senilai Rp2 miliar. Ini adalah piala bergilir yang pertama dan berbeda, yang akan memicu semangat, berkat ide brillian dari Passion Jewelry” ujar Raffi Ahmad, di Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

Kakak dari Syahnaz Sadiqah itu kegirangan ketika melihat piala unik tersebut sudah jadi dan siap diperebutkan.