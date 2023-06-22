Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Meninggal Dunia, Ibnu Jamil: We Love You, Bapak Haji

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |09:19 WIB
Ayah Meninggal Dunia, Ibnu Jamil: <i>We Love You</i>, Bapak Haji
Ibnu Jamil. (Foto: Instagram/@ibnujamilo)
JAKARTA - Kabar duka datang dari artis Ibnu Jamil. Sang ayah, H. Syaipudin, meninggal dunia pada Rabu (21/6/2023).

Informasi ini disampaikan oleh Indra Tri Yudhanto, asisten dari sang istri, Ririn Ekawati.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak H. Syaipudin Bin H. Abdul Jabar, ayahanda dari Ibnu Jamil pada hari Rabu, 21 Juni 2023," tulis Indra.

"Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT, dan dosa-dosanya diampuni Allah SWT," sambungnya.

Ibnu Jamil sendiri menuliskan kalimat dukacita atas berpulangannya sang ayah di Insta Story dengan latar belakang berwarna hitam. 

"RIP H. Syaipudin bin H. Abdul Jabar. Al Fatihah," tulis Ibnu Jamil.

