Sinopsis Film Contagion, Pandemi Penyakit Misterius Bikin Kacau Dunia

JAKARTA – Sinopsis film Contagion akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre thriller yang dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Steven Soderbergh dan dibintangi oleh Matt Damon, Laurence Fishburne, Elliott Gould, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Bryan Cranston, Jennifer Ehle, Sanaa Lathan, dan Marion Cotillard.

Film ini mengisahkan tentang perawatan kesehatan yang profesional, pejabat pemerintah, dan orang biasa yang menemukan diri mereka di tengah pandemi saat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) bekerja untuk menemukan obatnya.

Film ini menerima banyak kritik positif maupun negatif dari para kritikus film dan mendapat rating sebesar 85% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Contagion

Film bermula ketika seorang istri yang telah melakukan perjalanan bisnis dari Hong Kong, Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) diketahui telah berselingkuh dengan mantan pacarnya saat mampir di Chicago dan merasa sedikit mual, yang dia kaitkan dengan jet lag.

Dua hari kemudian, kembali ke rumah di pinggiran kota Minneapolis, suami Beth, Mitch (Matt Damon), membawanya ke rumah sakit saat dia menderita kejang dan dia meninggal karena penyakit yang belum bisa diketahui.

Saat kembali ke rumah, Mitch menemukan bahwa anak tirinya yang berusia 6 tahun, Clark, juga telah meninggal. Mitch kemudian diisolasi dan saat diperiksa keadaan tubuhnya, ternyata kebal secara alami. Dia diperbolehkan keluar dan secara protektif menjaga putri remajanya, Jory, saat dikarantina di rumah.

Di waktu yang bersamaan, perwakilan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri bertemu dengan Dr. Ellis Cheever (Laurence Fishburne) dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) atas permasalahan penyakit misterius tersebut yang bisa saja merupakan senjata biologis.

Cheever mengirim Dr. Erin Mears (Kate Winslet), seorang petugas Layanan Intelijen Epidemi, ke Minneapolis di mana dia melacak semua orang yang pernah melakukan kontak dengan Beth. Dia bernegosiasi dengan birokrat lokal yang enggan memberikan sumber daya untuk respons kesehatan masyarakat.

Tidak lama setelah itu, Mears terjangkit dan meninggal dunia. Saat virus model terbaru menyebar luas, beberapa kota di karantina yang menyebabkan masyarakat di kota itu panik, penjarahan meluas, dan banyaknya kekerasan di publik.

Di CDC, Dr. Ally Hextall (Jennifer Ehle) menentukan bahwa virus tersebut merupakan kombinasi materi genetik dari virus yang dibawa oleh babi dan kelelawar. Para ilmuwan tidak dapat menemukan kultur sel untuk menumbuhkan MEV-1 yang baru diidentifikasi. Cheever menentukan virus terlalu ganas untuk diteliti di beberapa laboratorium dan membatasi semua pekerjaan ke satu situs pemerintah.

Hextall memerintahkan peneliti UCSF Dr. Ian Sussman untuk menghancurkan sampelnya. Percaya dia hampir menemukan kultur sel yang layak, Sussman melanggar perintah dan mengidentifikasi kultur sel yang dapat digunakan, dari mana Hextall mengembangkan vaksin.

Para ilmuwan menentukan bahwa virus disebarkan oleh tetesan pernapasan dan fomites, dengan R0 empat saat virus bermutasi; mereka memproyeksikan bahwa 1 dari 12 populasi dunia akan terinfeksi, dengan angka kematian 25–30%.