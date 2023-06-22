Dampak Ekonomi Konser Taylor Swift Capai Rp658 Miliar

CINCINNATI - Taylor Swift akan membawa Era Tour ke Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, pada 30 Juni dan 1 Juli 2023. Fox mengklaim, konser itu akan membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian kota terbesar ketiga Ohio tersebut.

Konser yang akan digelar di Paycor Stadium, Cincinnati tersebut, akan mendatangkan 130.000 penonton. Pusat Penelitian dan Data Cincinnati memproyeksikan, dampak ekonomi konser Swift mencapai USD44 juta atau setara Rp658,8 miliar.

Angka itu datang dari pemesanan kamar hotel, pembelian tiket konser, biaya transportasi, dan konsumsi penonton selama konser berlangsung. Okupansi hotel di Cincinnati jelang konser Taylor Swift bahkan sudah mencapai 95 persen.

Tak hanya itu, konser Era Tour juga menciptakan 724 lapangan kerja baru dan secara tidak langsung mendukung 178 pekerjaan lainnya. Dengan begitu, pajak pendapatan dari concertgoers yang akan didapatkan Cincinnati mencapai USD3,8 juta (Rp56,89 miliar).