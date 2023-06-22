Rayakan 50 Tahun Berkarya, God Bless Hadirkan Album Anthology

JAKARTA - God Bless meluncurkan album terbaru bertajuk Anthology. Album Anthology sendiri menjadi perayaan 50 tahun Godbless di industri musik Tanah Air.

Dalam karya terbarunya, Achmad Albar dan kawan-kawan menggandeng gitaris solo Tohpati.

"Perilisan album Anthology ini artinya rancangan dari perjalanan Godbless dan menuju ke perayaan 50 tahun nanti. Ini suatu yang artinya perjalanan yang cukup panjang yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik," kata Achmad Albar saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta kawasan Jakarta Pusat.

"Kita mendapat kesempatan yang luar biasa berkolaborasi dengan Tohpati sebagai orkestranya," tambah pria yang disampa Iyek.

Tohpati dipercaya menjadi penata musik serta mengaransemen ulang 11 lagu dengan iringan orkestra dari Czech Symphony Orchestra.

Sebanyak 11 lagu ini merupakan lagu pilihan dari enam album terbaik God Bless dan ditambah satu komposisi instrumental medley.

"Idenya sebetulnya tiap grup di luar sana yang sukses itu biasanya membuat lagu yang diiringi orkestra saya pikirin siapa ya, lalu saya pilih Tohpati karena saya sering dengar karyanya," ungkap gitaris Godbless, Ian Antono.

"Diberi kepercayaan sama om om ini ya mereka sangat baik banget nggak kaya musiknya yang sangar soalnya," sahut Tohpati.