HOME CELEBRITY MUSIK

Calo Diduga Jadi Alasan Taylor Swift Batal Gelar Konser di Indonesia, Benarkah?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:30 WIB
Calo Diduga Jadi Alasan Taylor Swift Batal Gelar Konser di Indonesia, Benarkah?
Taylor Swift (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Taylor Swift siap menggelar konsernya di Singapura pada 2-4 Maret 2024. Nantinya, konser bertajuk The Era’s Tour tersebut akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura.

Meski jarak Singapura dan Indonesia tak begitu jauh, Swift dikabarkan tidak akan mampie untuk menggelar konser di Tanah Air. Hal tersebut jelas membuat penggemar para Swifties kecewa.

Di tengah kekecewaan tersebut, muncul dugaan bahwa Taylor Swift tak akan menggelar konsernya di Jakarta. Bahkan hal itu diungkapkan oleh akun Twitter, @fachrizaalghani dan menyebut bahwa Pemerintah lah yang membuat pelantun Enchanted itu tak mau singgah di Indonesia.

“RUMITNYA INI KENAPA TAYLOR SWIFT MELEWATKAN JAKARTA UNTUK TOUR ERAS. JADI INI SEMUA KESALAHAN REGULASI PEMERINTAH KITA,” tulis akun itu, dikutip Kamis (22/6/23).

Taylor Swift

Dalam cuitannya, akun tersebut mengatakan bahwa awalnya Taylor Swift sempat berniat menggelar konsernya di Jakarta. Bahkan ia disebut akan tampil di Jakarta International Stadion (JIS) untuk menghibur jutaan penggemarnya.

Namun, Swift memutuskan batal konser di Jakarta dengan alasan Indonesia tidak memenuhi prosedur.

“Ternyata pihak Taylor udah fix batalin (konser) ke Indonesia. Mereka benar-benar narik semuanya kecuali Singapura,” bunyi chat tersebut.

“Ternyata memang Indonesia enggak memenuhi aja. Negaranya terlalu politik kali ya, padahal venue dan lainnya sudah fix mau pakai JIS," tambahnya.

Selain itu, dalam percakapan tersebut juga muncul dugaan bahwa Taylor Swift batal ke Indonesia karena kasus calo tiket konser di Indonesia yang merajalela. Dikatakan bahwa imbas calo tiket konser Coldplay yang membludak diduga membuat pihak Taylor memutuskan batal ke Indonesia.

“Karena Indonesia itu calonya gede, jadi pihak sana kayak minta gak ada yang mark up harga,” tertulis di chat itu.

Telusuri berita celebrity lainnya
