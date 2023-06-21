Bebe Rexha Dilempar HP sama Penonton di Konser, Mata sampai Lebam

NEW YORK – Kejadian tak menyenangkan dialami Bebe Rexha saat menggelar konser di Pier 17, New York City, Amerika Serikat, belum lama ini.

Diketahui, Bebe Rexha saat ini sedang disibukkan dengan turnya, ‘Best F*n Night Of My Life Tour’. Bahkan, insiden tak menyenangkan tersebut terekam kamera hingga kini viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, Bebe Rexha sedang berada di atas panggung. Tiba-tiba ada sebuah handphone (HP) melayang yang langsung mengenai kepalanya.

Awalnya, Bebe Rexha sempat ingin berdiri setelah terkena lemparan itu. Namun setelah itu ia menunduk kesakitan.

Kru yang melihat kejadian itu langsung naik ke atas panggung dan membawa Bebe Rexha turun dari panggung.

Sehari setelah kejadian tersebut, Bebe Rexha pun mengabarkan kondisinya setelah mendapatkan perawatan.

Dalam Instagramnya, Bebe Rexha mengunggah dua foto yang menunjukkan bahwa pelipis kirinya berdarah dan matanya tampak lebam membiru.

Foto pertama menunjukkan dirinya sedang mengacungkan jempol dan foto lain menunjukkan pelipisnya yang diperban.

"Im good," caption @beberexha, pada Senin (19/6/2023).