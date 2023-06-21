Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Besaran Nafkah Desta Mahendra untuk Natasha Rizky setelah Resmi Bercerai

Claudia Noventa , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:08 WIB
Besaran Nafkah Desta Mahendra untuk Natasha Rizky setelah Resmi Bercerai
Desta Mahendra dan Natasha Rizky (Instagram)
A
A
A

JAKARTA Desta Mahendra dan Natasha Rizky diketahui sudah resmi diputuskan cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Senin (19/6/2023).

Setelah gugatan cerainya dikabukalkan oleh majelis hakim, Desta kini wajib memberikan Natasha Rizky nafkah iddah dan nafkah mutah.

Terungkap, Desta akan memberikan nafkah iddah sebanyak Rp600 juta dan nafkah mutah sebesar Rp1 miliar pada Natasha Rizky. Hal tersebut disampaikan humas PA Jaksel, Taslimah.

"Pemohon dibebankan atau dihukum untuk membayar kepada termohon sejumlah nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 600 juta, berupa uang sejumlah Rp1 miliar,” ungkap Taslimah seperti dikutip dari Youtube, pada Rabu (21/6/2023).

Natasha Rizky dan Desta Mahendra (Instagram)

Selain itu, Desta juga akan memberikan uang untuk kebutuhan ketiga anaknya, yakni minimal Rp20 juta. Diketahui, hak asuh anak jatuh kepada Natasha Rizky.

"Dengan kewajiban bagi pemohon untuk memberikan biaya penghidupan untuk tiga orang anak tersebut. Dengan minimal Rp 20 juta per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,” lanjut Taslimah.

