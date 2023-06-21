Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Proses Cerai, Inge Anugrah dan Ari Wibowo Sempatkan Makan Malam Bersama

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |23:01 WIB
Proses Cerai, Inge Anugrah dan Ari Wibowo Sempatkan Makan Malam Bersama
Proses cerai, Inge Anugrah dan Ari Wibowo makan malam bersama (Foto: IG Ari Wibowo)
JAKARTA - Inge Anugrah dan Ari Wibowo tengah menjalani proses cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski tengah menghadapi permasalahan pelik, keduanya menyempatkan makan malam bersama demi anak.

Hal ini terlihat jelas dalam akun Instagram Ari Wibowo. Inge dan Ari makan malam bersama dengan anaknya. Mereka tampak menikmati momen bersama anak walaupun tengah menghadapi proses perceraian.

"Selamat makan malam yaa.... 🍽️😉," ujar Ari Wibowo.

BACA JUGA:

Ari Wibowo Optimis Inge Anugrah Bisa Hidup Mandiri Pasca-Cerai Darinya 

Unggahan tersebut pun mendapatkan reaksi positif dari netizen. Banyak yang memuji sikap Inge dan Ari karena bisa bertemu untuk anak mereka.

"Begini kereeeen, jangan bawa anak untuk bersaksi untuk memojokkan ibunya, jangan sekali2!!!!," ujar seorang netizen.

"kedewasaan mental, apalagi dewasa dalam iman kerohanian, dimulai dengan cara berpikir sesuai Firman Allah," sambung netizen lainnya.

Diketahui, proses perceraian antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah masih berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

