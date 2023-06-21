Bertengkar dengan Nikita Mirzani, Loly Justru Pamer Tato Naga

LONDON – Belakangan ini kehidupan putri Nikita Mirzani, Laura Meizani Maward atau Loly, terus menjadi pusat perhatian.

Apalagi setelah bocah 16 tahun itu dengan berani berseteru dengan sang ibu lantaran membela mantan ayah tirinya, Antonio Dedola.

Terbaru, Loly menjadi perbincangan lantaran memamerkan tato baru di bagian tubuhnya.

Dalam Instagramny, @1aurabd, Laura menunjukkan tato naga bergambar tato bersama dengan dua temannya yang lain, pada Selasa (20/6/2023).

Meski begitu tak diketahui secara pasti apakah itu tato permanen atau temporari. Loly juga tak menuliskan keterangan apapun.

Sementara itu, Nikita Mirzani sempat mengungkapkan tingkah putrinya yang selama bersekolah di pesantren.