Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertengkar dengan Nikita Mirzani, Loly Justru Pamer Tato Naga

Claudia Noventa , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:42 WIB
Bertengkar dengan Nikita Mirzani, Loly Justru Pamer Tato Naga
Loly, anak Nikita Mirzani (Instagram)
A
A
A

LONDON – Belakangan ini kehidupan putri Nikita Mirzani, Laura Meizani Maward atau Loly, terus menjadi pusat perhatian.

Apalagi setelah bocah 16 tahun itu dengan berani berseteru dengan sang ibu lantaran membela mantan ayah tirinya, Antonio Dedola.

Terbaru, Loly menjadi perbincangan lantaran memamerkan tato baru di bagian tubuhnya.

Dalam Instagramny, @1aurabd, Laura menunjukkan tato naga bergambar tato bersama dengan dua temannya yang lain, pada Selasa (20/6/2023).

Loly, anak Nikita Mirzani pamer tato (Instagram)

Meski begitu tak diketahui secara pasti apakah itu tato permanen atau temporari. Loly juga tak menuliskan keterangan apapun.

Sementara itu, Nikita Mirzani sempat mengungkapkan tingkah putrinya yang selama bersekolah di pesantren.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192111/nikita_mirzani-n6Ae_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Review Skincare Berujung Penjara untuk Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189389/nikita_mirzani-tDVe_large.jpg
Hukuman Nikita Mirzani Diperberat, Fitri Salhuteru: Saya Sedih dan Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188754/nikita_mirzani-DTxz_large.jpg
TPPU Terbukti, Hukuman Nikita Mirzani Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement