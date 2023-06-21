Profil dan Biodata Tora Sudiro

JAKARTA - Profil dan biodata Tora Sudiro, aktor Indonesia yang aktingnya kerap mengundang gelak tawa masyarakat. Suami Mieke Amalia ini dikenal lewat sederet film layar lebar yang diperankannya.

Untuk mengenal lebih dekat dengan sosoknya, berikut profil dan biodata Tora Sudiro yang tidak banyak diketahui orang. Pria bernama asli Gusti Taura Danang Sudiro ini lahir di Jakarta, pada 10 Mei 1973.

Dia merupakan anak pertama dari pasangan Tanto Sudiro dan Pinky Mardikusno. Tidak banyak yang tahu jika kakek sang aktor merupakan mantan Gubernur Jakarta, Soediro.

Ayah dan ibu Tora Sudiro telah bercerai. Sang ibu kemudian menikah lagi dengan Tinton Soeprapto yang membuat dia bersaudara dengan pembalap Ananda Mikola dan Moreno Soeprapto. Sayangnya sang ibu kini telah tutup usia akibat kecelakaan mobil di Jawa Tengah.

Tora Sudiro menempuh pendidikan bidang sound engineering di Australia. Latar belakang pendidikannya tersebut berbeda jauh dari kariernya sekarang. Meski demikian, Tora sempat menjajal pekerjaan sebagai sound engineering hingga karyawan asuransi.

Karier Tora Sudiro dalam dunia entertainment tidak lepas dari campur tangan dua temannya, Rako Prijanto dan Rudi Soedjarwo. Kedua temannya itu mengajaknya membintangi film Tragedy yang dirilis pada 2000.

