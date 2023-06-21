Olla Ramlan Lebih Nyaman Olahraga Sendirian, Ini Alasannya

JAKARTA - Olla Ramlan mengaku lebih nyaman berolahraga sendirian. Mantan istri Aufar Hutapea itu tengah rutin menjalani olahraga berlari sejauh puluhan kilometer.

Namun, Olla mengaku kerap berolahraga seorang diri. Dia merasa hal tersebut lebih membuatnya nyaman ketika berolahraga.

"Kalau aku olahraga sendirian ya. Nggak perlu ada teman disamping pun aku lari sendiri sekitaran dekat rumah, GBK atau CFD," tutur Olla Ramlan saat ditemui awak media di Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan belum lama ini.

Olla sendiri mengaku sangat menikmati olahraga berlari. Dia bahkan ingin menambah jarak tempuh berlarinya hingga 21 kilometer tanpa henti.

"Lari itu adalah olahraga yang paling murah menurut aku. Sebenarnya kita cuma butuh sepatu lari yang bagus dan ya udah. Tapi kemudian pada saat kita udah lari sekilo, dua kilo itu adalah melawan diri sendiri tuh. Kan udah mulai capek, aduh stop nggak ya. Nah itu menurut aku olahraga melawan diri sendiri," ucap mantan istri Aufar Hutapea tersebut.

"Saat ini masih 10 km. Lagi mau target 21 km, ya pelan-pelan," katanya lagi.