Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Olla Ramlan Lebih Nyaman Olahraga Sendirian, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:01 WIB
Olla Ramlan Lebih Nyaman Olahraga Sendirian, Ini Alasannya
Olla Ramlan nyaman olahraga sendirian (Foto: IG Olla Ramlan)
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan mengaku lebih nyaman berolahraga sendirian. Mantan istri Aufar Hutapea itu tengah rutin menjalani olahraga berlari sejauh puluhan kilometer.

Namun, Olla mengaku kerap berolahraga seorang diri. Dia merasa hal tersebut lebih membuatnya nyaman ketika berolahraga.

"Kalau aku olahraga sendirian ya. Nggak perlu ada teman disamping pun aku lari sendiri sekitaran dekat rumah, GBK atau CFD," tutur Olla Ramlan saat ditemui awak media di Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan belum lama ini.

Olla Ramlan nyaman olahraga sendirian

Olla sendiri mengaku sangat menikmati olahraga berlari. Dia bahkan ingin menambah jarak tempuh berlarinya hingga 21 kilometer tanpa henti.

"Lari itu adalah olahraga yang paling murah menurut aku. Sebenarnya kita cuma butuh sepatu lari yang bagus dan ya udah. Tapi kemudian pada saat kita udah lari sekilo, dua kilo itu adalah melawan diri sendiri tuh. Kan udah mulai capek, aduh stop nggak ya. Nah itu menurut aku olahraga melawan diri sendiri," ucap mantan istri Aufar Hutapea tersebut.

"Saat ini masih 10 km. Lagi mau target 21 km, ya pelan-pelan," katanya lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184917/olla_ramlan-ypYb_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Foto Mesra dengan Tristan Molina, Pacaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955/olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170693/olla_ramlan-0G1L_large.jpg
Alasan Olla Ramlan Ogah Jajal Profesi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170498/olla_ramlan-IiCp_large.jpg
Olla Ramlan Bantah Banting Setir Jadi DJ usai Tampil di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168254/olla_ramlan-vncN_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Goyang Erotis saat NgeDJ di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161011/olla_ramlan-YLzJ_large.jpg
Olla Ramlan Tampil Menggoda dengan Mini Dress Hitam, Netizen: Dasar Emak-Emak Puber!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement