HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maafkan Si Pembully Anaknya, Aurel Hermansyah: Dalam Hati Masih Nggak Terima

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |18:48 WIB
Maafkan Si Pembully Anaknya, Aurel Hermansyah: Dalam Hati Masih Nggak Terima
Aurel Hermansyah, Ameena, dan Atta Halilintar (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan, anak pertama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ameena di-bully oleh seorang netizen.

Sebagai orangtua, tentunya mereka tidak terima anaknya dihina habis-habisan. Bahkan Atta dan Aurel sempat ingin membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

 

Niat tersebut urung dilakukan, karena si pelaku telah meminta maaf. Namun Atta menyebut bahwa Aurel sebetulnya ingin tetap melanjutkan ke jalur hukum.

"Kalau dia sih masih mau ngelanjutin. Aku nggak apa-apa," kata Atta Halilintar saat hadir di podcast YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (20/6/2023).

 BACA JUGA:

Aurel Hermansyah, Ameena, dan Atta Halilintar (Instagram)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
