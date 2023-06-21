Maafkan Si Pembully Anaknya, Aurel Hermansyah: Dalam Hati Masih Nggak Terima

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan, anak pertama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ameena di-bully oleh seorang netizen.

Sebagai orangtua, tentunya mereka tidak terima anaknya dihina habis-habisan. Bahkan Atta dan Aurel sempat ingin membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

Niat tersebut urung dilakukan, karena si pelaku telah meminta maaf. Namun Atta menyebut bahwa Aurel sebetulnya ingin tetap melanjutkan ke jalur hukum.

"Kalau dia sih masih mau ngelanjutin. Aku nggak apa-apa," kata Atta Halilintar saat hadir di podcast YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (20/6/2023).

