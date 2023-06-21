Guyon Erina Gudono, Ngaku Tak Dibayar di Podcast karena Kiky Saputri

JAKARTA - Erina Gudono mengaku tidak dibayar saat mengisi podcast sang suami, Kaesang Pangarep bertajuk 'Podkaesang'. Ketika itu, Erina pertama kali hadir sebagai bintang tamu yang dipandu oleh Kaesang.

Rupanya, alasan Erina Gudono tidak dibayar saat hadir di podcast Kaesang lantaran biayanya habis untuk membayar Kiky Saputri sebagai co-host mendampingi Kaesang. Hal tersebut diungkap oleh Erina lewat akun Twitter pribadinya.

Pertama kali ikut syuting podkaesang di youtube sayangnya aku nggak dibayar soalnya budgetnya habis buat bayar @kikysaputrii nonton ya teman teman," tulis Erina Gudono dikutip pada Rabu (21/6/2023).

Rupanya, cuitan Erina Gudono tersebut langsung direspons oleh Kiky Saputri. Bukannya malu-malu, Kiky malah sombongkan diri sambil singgung bayaran mahalnya.