HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Olla Ramlan, Sean Alexander Tak Galau usai Putus dari Anak Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:00 WIB
Kata Olla Ramlan, Sean Alexander Tak Galau usai Putus dari Anak Nikita Mirzani
Olla Ramlan sebut Sean Alexander gak galau usai putus dari anak Nikita Mirzani (Foto: IG Olla)
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan menanggapi kabar kandasnya hubungan asmara Sean Alexander dengan putri Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru alias Lolly.

Wanita asal Kalimantan Selatan itu memastikan bahwa putranya tidak melewati masa galau sama sekali setelah putus dengan Lolly.

"Sean juga fokus mau kuliah. Jadi ya aku bilang kalau cewek mah gampang, usianya juga masih 18 tahun, masih menikmati masa-masa hidupnya seperti ibunya menikmati (hidup)," kata Olla Ramlan belum lama ini.

 BACA JUGA:

"(Sean Alexander-red) nggak sama sekali galau," sambungnya.

 Kata Olla Ramlan, Sean Alexander Tak Galau usai Putus dari Anak Nikita Mirzani

Menurut Olla, putus cinta merupakan hal wajar yang dilalui anak seusianya. Dia pun berharap Sean bisa mengambil pelajaran penting dari hubungannya dengan anak Nikita Mirzani tersebut.

"Kalau aku putus sebuah relationship itu kayaknya wajar aja apalagi untuk umuran Sean. Ya itu adalah proses dia menjadi dewasa. Kita aja lagi putus cinta proses kita galau-galau dan sebagainya. Jd Sean saya rasa seperti itu, tapi saya sangat kagum ternyata pada saat dia putus tuh dia nggak yang menangis pun nggak, jadi biasa aja," katanya.

 BACA JUGA:

