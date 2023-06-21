Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany Sampai Terpana Lihat Koleksi Mainan Milik YouTuber Antonius Soedjono

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:16 WIB
Andre Taulany Sampai Terpana Lihat Koleksi Mainan Milik YouTuber Antonius Soedjono
Antonius Soedjono dan Andre Taulany (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Dikenal lewat akun YouTube VVIP Toys TV, Antonius Soedjono memiliki hobi unik, yakni mengoleksi mainan. Hal itu bahkan membuatnya dilirik oleh musisi, aktor, sekaligus pelawak Andre Taulany.

Menariknya, pentolan The Prediksi itu sempat menyambangi kediamannya untuk melihat langsung koleksi mainan yang dimilikinya. Bahkan, Andre Taulany langsung terpana ketika melihat koleksi mainan miliknya.

"Bersyukur banget sampai bisa kenal dengan Om Andre Taulany serta beberapa artis Indonesia yang hobi mainan, seperti Denny Darko juga," ujar Antonius Soedjono kepada awak media.

Rupanya, Andre Taulany juga disebut memiliki kesamaan hobi dengan Antonius Soedjono. Keduanya diketahui sama-sama merupakan penggila hot toys.

Antonius Soedjono dan Andre Taulany

Akan tetapi, kini Andre disebut lebih memilih untuk mengoleksi statue alias patung, sama seperti Antonius.

"Saya kolektor dari 2012, jadi banyak punya stok barang lama yang langka. Om Andre sangat senang melihat statue atau patung di tempat saya. Awalnya Om Andre juga sama koleksi hot toys, tapi sekarang sukanya statue," tuturnya.

Menariknya, hobi Antonius mengoleksi mainan berawal saat istrinya tengah hamil. Bahkan, YouTuber dengan 8 ribu subscribers ini mengaku sudah memiliki mainan hingga 2 ruko.

"Awalnya hobi koleksi mainan di 2012, saat itu istri saya sedang hamil, saya ngidam ngumpulin mainan hot toys yang mirip banget gitu," beber Antonius.

