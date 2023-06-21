Masih Sibuk, Indro Warkop Ungkap Rahasia Tetap Bugar di Usia 65 Tahun

JAKARTA - Indro Warkop masih kerap wara-wiri di dunia perfilman Tanah Air. Usia tampaknya bukan jadi penghalang bagi pria bernama asli Mahatkarta Indrodjojo Kusumonegoro itu.

Terbukti, usianya sudah menginjak 65 tahun, namun Indro tetap terlihat sehat dan bugar.

Dalam sebuah kesempatan, Indro Warkop mengungkapkan rahasianya untuk menjaga stamina di tengah sibuknya jadwal syuting film.

BACA JUGA:

Gara-Gara Film Cinta Subuh, Indro Warkop Ingin Nikah Lagi?

"Aku sebetulnya ada 4 (cara) ini lagi memang tidak (dilakukan) gara-gara pandemi aku belum ngikutin lagi," kata Indro saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Keempat cara tersebut meliputi, pola makan, olahraga dan tak lupa istirahat yang cukup.

"Satu, asupan, kedua output (yaitu) keringat segala macam, ketiga istirahat, keempat olahraga," jelas Indro.

Namun belakangan, salah satu anggota grup lawak Warkop DKI ini sudah lama tidak melakukan melakukan olahraga secara full.

BACA JUGA: