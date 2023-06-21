Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aisyah Alami Gangguan Psikis Sampai Cuti Sekolah Gegara Pernyataan Doddy Sudrajat

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:55 WIB
Aisyah Alami Gangguan Psikis Sampai Cuti Sekolah Gegara Pernyataan Doddy Sudrajat
Doddy Sudrajat dan Puput (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Doddy Sudrajat enggan mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Roy Pujiati alias Puput adalah darah dagingnya. Hal tersebut bahkan disampaikannya dalam wawancara bersama awak media beberapa waktu lalu.

Nahasnya, Puput mengatakan bahwa putrinya yakni Aisyah mengetahui pernyataan dari ayah kandungnya tersebut. Alhasil, kini Aisyah mengalami tekanan psikis akibat ucapan dari Doddy Sudrajat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Puput pun langsung bergerak cepat dengan meminta bantuan pada P2TP2 (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Ia bahkan tengah berupaya agar putrinya yang baru berusia 7 tahun itu bisa mendapatkan bimbingan dan konseling usai mendengar pernyataan ayahnya.

"Ada, kemarin kan kami ke P2TP2 (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sudah mendapatkan bimbingan dan konseling," ujar Puput saat ditemui di Polda Metro Jaya baru-baru ini.

Puput (Selvianus/MPI)

Mantan ibu sambung Mayang Lucyana Fitri ini pun berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi kedepannya. Hal itu bahkan membuatnya langsung membatasi Aisyah bermain handphone.

Pasalnya, Aisyah mengetahui pernyataan Doddy Sudrajat yang tak mau mengakuinya sebagai anak lewat unggahan di media sosial.

Halaman:
1 2
