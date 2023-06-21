Sinopsis Film Elemental Forces of Nature, Kisah Cinta di Toko Serba Ada

JAKARTA – Sinopsis film Elemental Forces of Nature akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre drama komedi romantis animasi yang dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Peter Sohn dan menampilkan suara dari Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie del Carmen, Shila Ommi, Wendi McLendon-Covey, dan Catherine O'Hara.

Film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan Pixar Animation Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures.

Mengisahkan tentang sebuah elemen antropomorfik alam, ceritanya mengikuti elemen api Ember Lumen dan elemen air Wade Ripple, yang bertemu dan akhirnya jatuh cinta setelah Wade dipanggil oleh kecelakaan pipa ledeng di sebuah toko serba ada milik Ayah Ember, Bernie.

Sinopsis Film Elemental

Elemen api, bernama Bernie (Ronnie del Carmen) dan Cinder Lumen (Shila Ommi) berpindah ke Element City, tempat mereka menghadapi ketakutan terhadap elemen lainnya dan berjuang untuk menemukan tempat tinggal.

Mereka mempunyai seorang putri, Ember (Leah Lewis), dan akhirnya mendirikan toko serba ada bernama Fireplace, menyiapkan Api Biru yang mewakili warisan dan tradisi mereka dan menarik banyak pelanggan elemen api dari waktu ke waktu.

Bernie bermaksud memberikan toko itu kepada Ember ketika dia sudah tua dan pensiun, tetapi dia harus mengendalikan amarahnya yang membara terlebih dahulu. Suatu hari, Bernie mengizinkan Ember untuk menjalankan tokonya sendiri, namun dia menjadi kewalahan oleh pelanggan yang terus berdatangan dan pergi ke ruang bawah tanah.

Tidak kuat dengan tekanan tersebut, dia yang berapi-api akhirnya memecahkan pipa air, membanjiri ruang bawah tanah dan memanggil Wade Ripple (Mamoudou Athie), seorang inspektur kesehatan elemen air.

Wade kemudian mencatat pipa air yang rusak dan pergi ke Balai Kota untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan elemen udaranya, bernama Gale Cumulus (Wendi McLendon-Covey), melihat laporan tersebut, Gale akan segera menutup Fireplace.

Mengasihani Ember, Wade membawanya ke Stadion Cyclone untuk meyakinkan Gale agar lebih lunak terhadap pelanggaran. Ketika Wade menyebutkan bahwa dia sedang menyelidiki banjir yang berulang sebelum berakhir di Fireplace, Gale memberikan tenggat waktu yang ketat kepada keduanya untuk menemukan sumbernya.

Jika mereka mampu menutup kebocoran, maka pelanggaran akan dimaafkan. Saat mencari sumber kebocoran di kanal, Wade menduga bahwa amarah Ember berasal dari dia yang mencoba mengatakan pada dirinya sendiri sesuatu yang belum siap dia terima, tetapi Ember menyangkalnya.

Mereka kemudian menemukan lubang di bendungan yang memungkinkan limpasan gelombang dari kapal membanjiri pipa ledeng kota, jadi mereka menutup lubang itu dengan karung pasir. Sementara itu, Bernie mengatasi kebocoran air di seluruh Fireplace.

Wade dan Ember menghabiskan waktu bersama di kota dan belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Belakangan, Wade memberi tahu Ember bahwa karung pasir tidak dapat menahan, jadi Ember menggunakan kemampuan membuat kacanya untuk membuat segel yang lebih kuat untuk lubang di bendungan. Sementara itu, Cinder mencurigai Ember sedang berkencan dengan seseorang dan mengikutinya.