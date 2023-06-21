Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Gun Woo Digaet Bintangi Drama Baru Kim Go Eun

Siti Mutammimah , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |01:30 WIB
Kim Gun Woo Digaet Bintangi Drama Baru Kim Go Eun
Kim Gun Woo digaet bintangi drama baru Kim Go Eun. (Foto: Netflix)
A
A
A

SEOUL - Aktor Kim Gun Woo digaet untuk membintangi drama baru Kim Go Eun dan Park Ji Hyun. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, Blossom Entertainment, pada 21 Juni 2023. 

“Kim Gun Woo mendapat tawaran untuk bergabung dalam produksi drama baru berjudul Eun Joong and Sang Yeon. Saat ini, dia mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” kata agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (22/6/2023). 

Kim Gun Woo. (Foto: Netflix)

Digarap oleh sutradara Do You Like Brahms? drama ini berkisah tentang hubungan seorang penulis skenario drama bernama Ryu Eun Joong dan filmmaker bernama Cheon Sang Yeon. 

Setelah pertemanan masa kecil mereka berakhir akibat sebuah insiden, Eun Joong dan Sang Yeon kembali bertemu setelah dewasa. Karakter Ryu Eun Joong ditawarkan kepada Kim Go Eun, sementara Park Ji Hyun berperan sebagai Cheon Sang Yeon. 

Kim Go Eun. (Foto: Chanel)

Di lain pihak, Kim Gun Woo digaet untuk berperan sebagai Kim Sang Hak, seorang pria yang sangat mencintai kamera. Di lingkungan sosialnya, pria tersebut dikenal sebagai pribadi yang jujur dan sangat ramah. 

Halaman:
1 2
