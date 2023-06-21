Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Senyum Semringah Krisdayanti ketika Amora Lemos Masuk Major Label

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |01:11 WIB
Senyum Semringah Krisdayanti ketika Amora Lemos Masuk Major Label
Krisdayanti dan Amora Lemos (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Putri dari Penyanyi Krisdayanti dan juga Raul Lemos, Amora Lemos saat ini telah bernaung di salah satu label musik besar di Indonesia, yaitu Sony Music Entertainment Indonesia. Krisdayanti juga ikut senang karena putri kesayangannya mengikuti jejak kariernya sebagai penyanyi.

Krisdayanti juga mengatakan, bahwa anaknya masuk menjadi bagian di label Sony Music Entertainment Indonesia merupakan langkah awal menuju kesuksesan sebagai penyanyi di industri musik Indonesia.

"Tanda tangan kontrak dengan Sony Music di usia 10 tahun itu keajaiban buat saya, saya pikir ini menjadi langkah awal buat Amora untuk sukses," kata Krisdayanti di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Krisdayanti dan Amora Lemos

Penyanyi yang akrab disapa KD itu menambahkan, kalau Amora sangat beruntung bisa berada di label musik di Indonesia yang sudah bertaraf internasional.

Pada acara malam hari itu, Kris Dayanti juga mengungkapkan bahwa label Sony Music telah memperlihatkan kualitasnya di industri musik Indonesia, Mereka terus berupaya dalam mendukung musisi-musisi tanah air selama 25 tahun terakhir.

"Bisa bertahan dan progresnya dalam mendukung musisi Indonesia sepanjang 25 tahun. Tentu tak terduga, anak saya bisa menjadi bagian penting dari tegaknya kontribusi Sony music untuk mendukung musisi bisa terus eksis," ucap penyanyi kelahiran Jawa Timur tersebut.

Tentunya sebagai ibu, KD berharap karier anaknya menjadi sukses dan terus berkembang di industri musik Indonesia. Terlebih lagi, pasti akan banyak tantangan yang dihadapi Amora, di masa yang akan datang.

Amora dan Krisdayanti juga ternyata turut menghadiri acara dalam memperingati 25 tahun Sony Music Entertainment Indonesia, yang bertajuk 25 Years Young-ZilveRED Anniversary pada Senin (19/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917548/harapan-krisdayanti-untuk-perkembangan-musik-anak-SLmYWltwlf.jpg
Harapan Krisdayanti untuk Perkembangan Musik Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916963/amora-lemos-raih-ami-awards-2023-krisdayanti-bangga-JZnfG1u2xi.jpg
Amora Lemos Raih AMI Awards 2023, Krisdayanti Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/205/2910988/sal-priadi-daur-ulang-lagu-krisdayanti-jadi-versi-maskulin-laki-banget-Q79yIiq6XV.jpg
Sal Priadi Daur Ulang Lagu Krisdayanti Jadi Versi Maskulin: Laki Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/205/2910167/amora-lemos-hadirkan-nuansa-persahabatan-di-video-klip-selalu-bersama-xrASMc13op.jpeg
Amora Lemos Hadirkan Nuansa Persahabatan di Video Klip Selalu Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/205/2887525/bikin-bangga-amora-lemos-raih-tiga-kategori-nominasi-ami-award-2023-DR4sE86Im7.jpeg
Bikin Bangga, Amora Lemos Raih Tiga Kategori Nominasi AMI Award 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/205/2858845/krisdayanti-sukses-gelar-konser-bertajuk-semesta-dipuji-ashanty-UrE3KSwHxU.jpg
Krisdayanti Sukses Gelar Konser Bertajuk Semesta, Dipuji Ashanty
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement