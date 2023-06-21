Senyum Semringah Krisdayanti ketika Amora Lemos Masuk Major Label

JAKARTA – Putri dari Penyanyi Krisdayanti dan juga Raul Lemos, Amora Lemos saat ini telah bernaung di salah satu label musik besar di Indonesia, yaitu Sony Music Entertainment Indonesia. Krisdayanti juga ikut senang karena putri kesayangannya mengikuti jejak kariernya sebagai penyanyi.

Krisdayanti juga mengatakan, bahwa anaknya masuk menjadi bagian di label Sony Music Entertainment Indonesia merupakan langkah awal menuju kesuksesan sebagai penyanyi di industri musik Indonesia.

"Tanda tangan kontrak dengan Sony Music di usia 10 tahun itu keajaiban buat saya, saya pikir ini menjadi langkah awal buat Amora untuk sukses," kata Krisdayanti di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Penyanyi yang akrab disapa KD itu menambahkan, kalau Amora sangat beruntung bisa berada di label musik di Indonesia yang sudah bertaraf internasional.

Pada acara malam hari itu, Kris Dayanti juga mengungkapkan bahwa label Sony Music telah memperlihatkan kualitasnya di industri musik Indonesia, Mereka terus berupaya dalam mendukung musisi-musisi tanah air selama 25 tahun terakhir.

"Bisa bertahan dan progresnya dalam mendukung musisi Indonesia sepanjang 25 tahun. Tentu tak terduga, anak saya bisa menjadi bagian penting dari tegaknya kontribusi Sony music untuk mendukung musisi bisa terus eksis," ucap penyanyi kelahiran Jawa Timur tersebut.

Tentunya sebagai ibu, KD berharap karier anaknya menjadi sukses dan terus berkembang di industri musik Indonesia. Terlebih lagi, pasti akan banyak tantangan yang dihadapi Amora, di masa yang akan datang.

Amora dan Krisdayanti juga ternyata turut menghadiri acara dalam memperingati 25 tahun Sony Music Entertainment Indonesia, yang bertajuk 25 Years Young-ZilveRED Anniversary pada Senin (19/6/2023).