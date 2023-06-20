Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahnaz Diduga Selingkuh, Jeje Govinda Tahu dan Ancam Cerai

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |23:08 WIB
Syahnaz Diduga Selingkuh, Jeje Govinda Tahu dan Ancam Cerai
Syahnaz Sadiqah diduga selingkuh dengan Rendy Kjaernett (Foto: IG Syahnaz)
JAKARTA - Syahnaz diduga selingkuh dengan Rendy Kjaernett. Perselingkuhan ini pun ternyata telah diketahui oleh Jeje Govinda, suami Syahnaz.

Hal ini dibongkar oleh Lady Veronica Nayoan, istri Rendy Kjaernett. Lewat akun Instagram miliknya, ia membongkar seluruh perselingkuhan Rendy dengan Syahnaz.

Ia juga mengunggah chat permintaan maaf yang diduga dari Syahnaz karena telah bermain hati dengan Rendy.

 Syahnaz diduga selingkuh dengan Rendy Kjaernett

"Maaf ka, aku gak mikir panjang. Gak mikir dampaknya bisa jadi kaya gini. Sekali lagu aku bener-benar minta maaf," bunyi permintaan maaf yang diduga Syahnaz kepada Lady Veronica Nayoan.

Dalam percakapan tersebut, diduga Syahnaz ketakutan atas perselingkuhan yang terjadi. Sebab menurutnya, sang suami Jeje Govinda telah mengetahui dan mengancam akan cerai dari Syahnaz serta membawa anak mereka.

Seperti diketahui, Lady Veronica Nayoan lewat akun Instagram miliknya, @ladynayoan mengungkapkan perselingkuhan Rendy dengan Syahnaz.

"Sampai kapan mau dirahasiakan terus? @syahnazs @rendykjarnett. Kalau kalian benar-benar cinta seperti yang kalian bilang bagaikan suami istri, saling menganggap rumah, dan punya cita-cita untuk bersama, kalian harus berani untuk terbuka, berani lah selesaikan hubungan dengan istri dan suami kalian masing-masing dulu," tulis Lady Nayoan.

