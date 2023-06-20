Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kaernett Diduga Selingkuh

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |22:51 WIB
Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kaernett Diduga Selingkuh
Syahnaz Sadiqah diduga selingkuh dengan Rendy Kjaernett (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Syahnaz Sadiqah, adik Raffi Ahmad. Ia diduga berselingkuh dengan Rendy Kjaernett. Perselingkuhan ini dibongkar oleh istri Rendy, Lady Veronica Nayoan.

Lady Veronica Nayoan lewat akun Instagram miliknya, @ladynayoan mengungkapkan perselingkuhan Rendy dengan Syahnaz.

Syahnaz diduga selingkuh dengan Rendy Kjaernett

"Sampai kapan mau dirahasiakan terus? @syahnazs @rendykjarnett. Kalau kalian benar-benar cinta seperti yang kalian bilang bagaikan suami istri, saling menganggap rumah, dan punya cita-cita untuk bersama, kalian harus berani untuk terbuka, berani lah selesaikan hubungan dengan istri dan suami kalian masing-masing dulu," tulis Lady Nayoan.

Menurut penuturan Lady Veronica Nayoan perselingkuhan terjadi sejak setahun belakangan ini yakni dimulai Juli 2022.

Lady Veronica Nayoan menjelaskan, untuk memuluskan perselingkuhan tersebut, Syahnaz membelikan HP khusus kepada Rendy Kjaernett.

"Anda belikan suami saya iPhone 11 Pro Max beserta nomor kartunya supaya enggak ketahuan, dan lagi-lagi ketahuan, dan lagi lagi saya tahu," lanjut Lady Veronica Nayoan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999182/syahnaz-rayakan-6-tahun-pernikahan-netizen-semoga-tidak-ada-perselingkuhan-lagi-OXqzLJXZLI.jpg
Syahnaz Rayakan 6 Tahun Pernikahan, Netizen: Semoga Tidak Ada Perselingkuhan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/33/2948072/syahnaz-bersyukur-masih-bersama-jeje-govinda-di-2024-UAIIfO2NQV.jpg
Syahnaz Bersyukur Masih Bersama Jeje Govinda di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2864170/makin-romantis-jeje-govinda-dan-syahnaz-kini-latihan-piano-bareng-rpBl4wBnmk.jpg
Makin Romantis, Jeje Govinda dan Syahnaz Kini Latihan Piano Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/33/2863039/wajah-syahnaz-muncul-di-iklan-travel-umrah-netizen-bisa-nggak-modelnya-diganti-VXtxFiOS74.jpg
Wajah Syahnaz Muncul di Iklan Travel Umrah, Netizen: Bisa Nggak Modelnya Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/33/2862573/begini-reaksi-syahnaz-sadiqah-saat-dicecar-wartawan-soal-perselingkuhan-lJ09nVMPzH.jpg
Begini Reaksi Syahnaz Sadiqah saat Dicecar Wartawan soal Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860184/syahnaz-jarang-ucap-i-love-you-jeje-govinda-kalau-mau-naik-pesawat-doang-Gswx4nNRXm.jpg
Syahnaz Jarang Ucap I Love You, Jeje Govinda: Kalau Mau Naik Pesawat Doang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement