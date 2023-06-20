Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kaernett Diduga Selingkuh

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Syahnaz Sadiqah, adik Raffi Ahmad. Ia diduga berselingkuh dengan Rendy Kjaernett. Perselingkuhan ini dibongkar oleh istri Rendy, Lady Veronica Nayoan.

Lady Veronica Nayoan lewat akun Instagram miliknya, @ladynayoan mengungkapkan perselingkuhan Rendy dengan Syahnaz.

"Sampai kapan mau dirahasiakan terus? @syahnazs @rendykjarnett. Kalau kalian benar-benar cinta seperti yang kalian bilang bagaikan suami istri, saling menganggap rumah, dan punya cita-cita untuk bersama, kalian harus berani untuk terbuka, berani lah selesaikan hubungan dengan istri dan suami kalian masing-masing dulu," tulis Lady Nayoan.

Menurut penuturan Lady Veronica Nayoan perselingkuhan terjadi sejak setahun belakangan ini yakni dimulai Juli 2022.

Lady Veronica Nayoan menjelaskan, untuk memuluskan perselingkuhan tersebut, Syahnaz membelikan HP khusus kepada Rendy Kjaernett.

"Anda belikan suami saya iPhone 11 Pro Max beserta nomor kartunya supaya enggak ketahuan, dan lagi-lagi ketahuan, dan lagi lagi saya tahu," lanjut Lady Veronica Nayoan.

BACA JUGA: