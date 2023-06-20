Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Komentar Putri Anne, Enzy Storia Disebut Hamil

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |23:01 WIB
Gara-Gara Komentar Putri Anne, Enzy Storia Disebut Hamil
Enzy Storia disebut tengah hamil (Foto: IG Enzy)
A
A
A

JAKARTA - Enzy Storia tengah berbahagia usai menikah dengan Molen Kasetra. Keduanya kini menikmati momen bersama.

Bahkan, Ezny diisukan tengah hamil. Hal ini bermula dari komentar sang sahabat, Putri Anne.

Komentar Putri Anne hadir ketika Enzy Storia update Instagram akan meninggalkan Indonesia ke Amerika Serikat mengikuti sang suami.

Gara-Gara Komentar Putri Anne, Enzy Storia Disebut Hamil

"2 eps terakhir sebelum susin belajar ke Negeri Paman Sam 24-25 juni 2023," ucap Enzy.

Kemudian Putri Anne merespons. "Goodluck umil enji," komentar Putri Anne. "Makacii umiiiii anne," balas Enzy Storia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
