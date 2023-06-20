Gara-Gara Komentar Putri Anne, Enzy Storia Disebut Hamil

JAKARTA - Enzy Storia tengah berbahagia usai menikah dengan Molen Kasetra. Keduanya kini menikmati momen bersama.

Bahkan, Ezny diisukan tengah hamil. Hal ini bermula dari komentar sang sahabat, Putri Anne.

Komentar Putri Anne hadir ketika Enzy Storia update Instagram akan meninggalkan Indonesia ke Amerika Serikat mengikuti sang suami.

"2 eps terakhir sebelum susin belajar ke Negeri Paman Sam 24-25 juni 2023," ucap Enzy.

Kemudian Putri Anne merespons. "Goodluck umil enji," komentar Putri Anne. "Makacii umiiiii anne," balas Enzy Storia.

