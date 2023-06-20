Resmi Cerai, Desta dan Natasha Rizky Sama-Sama Dapat Rumah

JAKARTA - Rumah tangga Desta dan Natasha Rizky resmi berakhir. Keduanya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Resmi bercerai, Desta dan Natasha Rizky mendapatkan haknya masing-masing, termasuk pembagian rumah. Mereka sepakat soal harta dan tak ada permasalahan.

Hal tersebut disampaikan Dolly Siregar, pengacara Natasha Rizky.

"Mereka ada dua rumah, jadi untuk rumah satu satu. Itu mereka yang atur sendiri," ujar Dolly di PA Jakarta Selatan.

Begitu pula dengan hak asuh anak. Mereka tak saling memperebutkan. Desta pun dipersilakan bertemu anak-anaknya.

"Mengenai anak, yang lainnya enggak bisa disebutkan nih. Enggak ada tuntutan gana-gini, dalam kesepakatan sudah dibagi," jelasnya.

Seperti yang diketahui, Desta menikah dengan Natasha Rizki pada 21 April 2013. Pasangan ini telah dikaruniai tiga orang anak.

