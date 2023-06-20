Andre Taulany Klarifikasi Rumor Retaknya Persahabatan dengan Sule

JAKARTA - Andre Taulany dikenal sudah lama bersahabat dengan Sule. Sayangnya, persahabatan yang sudah terjalin selama 12 tahun itu dirumorkan retak.

Adapun rumor itu berawal dari intensitas Andre Taulany dan Sule yang tidak se-lengket dulu dan jarang satu program televisi.

Terkait rumor tersebut, pria 48 tahun ini memberikan klarifikasi. Mantan vokalis grup Stinky itu membantah rumor tersebut.

Andre Taulany mengaku bahwa hubungannya dengan Sule masih baik-baik saja.

"Enggak, baik-baik saja," ujar Andre Taulany saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Andre bahkan sempat melakukan panggilan suara dengan mantan suami Nathalie Holscher tersebut.

"Tadi juga sempat teleponan," pungkas Andre Taulany sambil masuk ke dalam mobil.

Di sisi lain, Andre Taulany pernah mengungkapkan bahwa ia dan Sule masih saling bertukar kabar meski jarang bertemu karena kesibukan masing-masing.

"Jadi kita tetep kontakan intens, berhubungan kontek-kontekan WhatsApp," kata Andre Taulany dalam video podcast YouTube Baim Paula beberapa waktu lalu.