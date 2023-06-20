Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Ungkap Alasan Berhenti Cium Aktor Tampan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:46 WIB
Kiky Saputri Ungkap Alasan Berhenti Cium Aktor Tampan
Kiky Saputri berhenti cium aktor tampan (Foto: IG Kiky Saputri)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri mengaku saat ini sudah menghentikan aksinya mencium dan dicium deretan aktor ganteng Tanah Air.

Setidaknya ada tujuh publik figur yang sudah dicium dan mencium perempuan asal Garut, Jawa Barat itu.

Di antaranya ada Reza Rahadian, Angga Yunanda, Ariel NOAH, Dimas Ahmad, Jefri Nichol, Boy William, dan Iqbal Ramadhan.

 Kiky Saputri berhenti cium aktor tampan

Kini setelah menikah aksi tersebut sudah ia hentikan.

Lagi pula sudah ada sosok suami yaitu Muhammad Khairi yang bisa ia ciumi setiap hari.

"Sebenarnya nggak boleh karena udah nikah. Kan ada suami yang nyium tiap malem, Alhamdulillah ganteng juga kan," ujar Kiky Saputri saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Perempuan 29 tahun itu memang tidak ingin mencium laki-laki yang sudah menikah.

"Aku juga kan gak boleh nyium cowok yang sudah menikah, kalau duda boleh waktu itu, Ariel boleh kan waktu itu. Kalau sekarang gak usah lah," ungkap Kiky Saputri.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
