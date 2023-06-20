5 Artis Berhijab yang Coba Tren AI Korea

JAKARTA - Masyarakat Indonesia belakangan tengah dihebohkan dengan Filter AI Korea. Tak mau ketinggalan tren yang tengah hits, para artis Indonesia ini juga ikut menggunakan Filter AI dan melihat bagaimana wajah mereka versi Korea.

Menariknya, beberapa artis yang mengenakan hijab juga tak mau ketinggalan untuk ikut mencoba filter AI Korea. Lantas, siapa yang wajahnya paling mirip dengan artis Korea?

Berikut, artis berhijab yang coba tren ala Korea:

1. Nathalie Holscher

Artis Nathalie Holscher jelas tak mau tertinggal untuk mengikuti tren AI Korea. Akan tetapi, wajah Nathalie justru lebih mirip dengan Celine Evangelista.

Meski begitu, netizen menilai bahwa mata Onnie Nathalie yang tajam, menjadi ciri khas dari foto yang dihasilkan.

2. Shireen Sungkar

Istri dari Teuku Wisnu, Shireen Sungkar mencoba untuk mengikuti tren AI Korea. Sayangnya, wajahnya bisa dikatakan tak mirip dengan orang Korea.

Netizen justru menilai bahwa wajah Shireen kita menggunakan aplikasi ini lebih mirip dengan Dinda Hauw. Padahal, Shireen mengaku fomo banget untuk ikut tren ini.

3. Ririe Fairus

Mantan istri Ayus Sabyan, Ririe Fairus dinilai cukup mirip dengan artis Korea. Bahkan, tak sedikit yang menyebut jika dirinya mirip dengan pemain Dr Romantic 2 yakni Lee Sung Kyung.

Akan tetapi, ada pula yang menilai bahwa wajah Ririe mirip dengan Ranty Maria.