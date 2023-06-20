Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gagal Dampingi Tim Argentina, Rafathar Trauma hingga Minta Maaf ke Erick Thohir

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:56 WIB
Gagal Dampingi Tim Argentina, Rafathar Trauma hingga Minta Maaf ke Erick Thohir
Rafathar gagal dampingi timnas Argentina (Foto: IG Raffi)
JAKARTA - Laga yang mempertemukan Argentina dan Timnas Indonesia pada Senin, (19/6/2023) di GBK menjadi pusat perhatian jutaan pasang mata. Bukan hanya terkait jalannya pertandingan saja melainkan kisah-kisah unik lain di baliknya. Seperti penampilan Jan Ethes yang menjadi escort atau pendamping yang digandeng saat memasuki lapangan pertandingan bersama kiper Argentina, Emiliano Martinez.

Usut punya usut, rupanya bukan hanya Jan Ethes saja yang mendapat kesempatan untuk menjadi pendamping pemain Argentina. Pasalnya, putra sulung Raffi Ahmad, Rafathar juga ternyata sempat ditawarkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir untuk mendapat posisi yang serupa dengan Jan Ethes. Namun, satu hari jelang laga tersebut, Rafathar sampai menangis dan memutuskan untuk mundur.

BACA JUGA:

Rafathar Malik Ahmad Raih Prestasi di Olahraga Basket, Raffi Ahmad Bangga 

Rafathar gagal dampingi timnas Argentina

“Harusnya Rafathar itu kemarin udah teleponan sama Pak Erick Thohir, ngasih kesempatan salah satunya kepada Rafathar yang nemenin pemain Argentina. Rafathar sudah senang, cuma tiba-tiba Rafathar nangis enggak mau,” kata Raffi Ahmad.

Nyali Rafathar mendadak ciut lantaran mengetahui akan dilihat oleh jutaan pasang mata ketika bergandengan dengan salah satu pemain Argentina saat memasuki lapangan.

Ia mendadak teringat sebuah peristiwa dimana saat pertandingan RANS FC (klub milik Raffi Ahmad) yang melawan Persija Jakarta. Kala itu, RANS FC kalah dari Persija dan sontak membuat para suporter Persija kompak meneriakkan ‘Rafathar nangis’ hingga menjadi viral di media sosial.

“Oh banyak, Pa? Tapi nanti kalau Indonesia kalah trus Aa diteriakin Rafathar nangis gimana?” Dia pernah ada rasa trauma, eh tapi bukan trauma juga. Jadi waktu itu aku punya tim bola, Rans (Nusantara FC) sama Persija main. Terus tim aku kalah, (diledek) Rafathar Nangis, Rafathar Nangis'," jelas Raffi Ahmad.

Lalu, di salah satu video yang diunggah @koin2sisi, suami Nagita Slavina itu juga memperlihatkan video Rafathar meminta maaf kepada Erick Thohir lantaran batal menjadi escort karena merasa malu.

"Pak Erick terima kasih ya sudah ajakin Aa, tapi Aa malu. Sukses buat Argentina lawan Indonesia. Semangat'," ucap Rafathar dalam video tersebut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
