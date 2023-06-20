Cinta Laura Sampaikan Misi Mulia di IHRS 2023

DENPASAR - Tampil sebagai pembicara di dalam sesi diskusi Indonesia HR Summit 2023 di Bali, Selasa (20/6/2023), artis dan enterpreneur Cinta Laura berbagai ilmu tentang kegiatan atau bisnis yang saat ini dijalaninya yang bergerak di entertainment, bidang sosial, perempuan dan pendidikan.

Menurut Cinta, saat ini dirinya telah mendirikan 5 perusahaan dan 4 perusahaan diantaranya bergerak di bidang entertainment, dimana salah satu divisinya membuka pikiran-pikiran anak muda agar lebih kreatif dan membuka pikiran yang tabu.

“Aku rasa banyak orang-orang yang bekerja di Industri saya tapi tidak berani menyampaikan opini yang sesungguhnya karena takut tidak populer,” kata Cinta Laura yang baru saja diangkat menjadi komisaris di perusahaan energi baru terbarukan, (EBTKE).

Tampil dengan gaun berwarna hijau, Cinta Laura mengatakan pada awalnya memang banyak yang meragukan bisnisnya tapi sekarang bisnis yang digelutinya terus berkembang dengan menggunakan media yang bisa membantu masyarakat.

“Saya tidak mau lagi menjadi artis atau publik figur tapi saya ingin mempengaruhi anak muda agar lebih kreatif,“ kata Cinta yang saat ini telah mendirikan yayasan di bidang pendidikan di gunung Salak, Bogor, Jawa barat.

Dipilihnya Gunung Salak untuk membangun pendidikan, karena dirinya melihat anak-anak di gunung Salak tidak memiliki fasilitas yang baik untuk belajar, selain itu banyak anak-anak setelah tamat sekolah dasar tidak langsung melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama atau SMP.

