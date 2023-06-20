Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Khawatir Pergaulan Bebas, Cut Keke Pantau Anak Lewat Bodyguard

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:41 WIB
Khawatir Pergaulan Bebas, Cut Keke Pantau Anak Lewat Bodyguard
Cara Cut Keke menjaga anaknya (Foto: IG Cut Keke)
A
A
A

JAKARTA - Cut Keke memiliki cara sendiri dalam menjaga anaknya, Xavier Rasyad Pasca Aliva untuk menghindari pergaulan bebas. Aktris 49 tahun itu bahkan mengaku kerap mengirim orang untuk menjaga putranya saat keluar rumah pada malam hari.

"Iya protect pasti kalau perginya malam yang gimana pasti kita ada orang yang jagain, bukan aku dan suamiku, pasti dia (Xavier) risih tapi ya kita ada orang yang selalu dampingi dia dan ya menjaga dia juga," tutur Cut Keke saat ditemui awak media di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Cut Keke menyadari bahwa dirinya tak bisa banyak memberi larangan kepada Xavier di usia masa remaja.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
