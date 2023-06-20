Healing, Ari Wibowo Pilih Touring Moge ke Pangandaran di Tengah Proses Perceraian

JAKARTA - Aktor Ari Wibowo hingga kini masih menghadapi perceraiannya dengan Inge Anugrah. Tak ingin mengalami stress lantaran mengurus perceraian serta tudingan miring yang dilontarkan padanya, bapak dua anak ini memilih untuk melakukan touring ke luar kota.

Adik kandung Ira Wibowo ini diketahui memilih untuk menjalani touring menggunakan sepeda motor bersama klub mogenya. Bahkan, ia baru saja pulang dari Pangandaran usai menjalani touring bersama klubnya.

"Waktu itu acara Wing Day di Pangandaran, kita ramai-ramai ada 55 motor yang jalan dari rombongan saya bareng dengan BBC. Ya meramaikan di sana aja, sekalian refreshing sedikit dan membantu tourism lokal di sana," ujar Ari Wibowo saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Selasa (20/6/2023).

Ari sendiri dikenal merupakan salah satu artis yang memiliki hobi terhadap dunia otomotif. Dengan melakukan touring ke luar kota, ia pun berharap jika kegiatan tersebut bisa menjadi penyegaran baginya di tengah prahara rumah tangga bersama Inge.

"Namanya motoran kan kita ngumpul sama teman-teman, makan bareng, capek bareng, senang-senang bareng. Pasti itu healing process juga," ungkapnya.