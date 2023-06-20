Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Healing, Ari Wibowo Pilih Touring Moge ke Pangandaran di Tengah Proses Perceraian

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:34 WIB
Healing, Ari Wibowo Pilih Touring Moge ke Pangandaran di Tengah Proses Perceraian
Ari Wibowo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ari Wibowo hingga kini masih menghadapi perceraiannya dengan Inge Anugrah. Tak ingin mengalami stress lantaran mengurus perceraian serta tudingan miring yang dilontarkan padanya, bapak dua anak ini memilih untuk melakukan touring ke luar kota.

Adik kandung Ira Wibowo ini diketahui memilih untuk menjalani touring menggunakan sepeda motor bersama klub mogenya. Bahkan, ia baru saja pulang dari Pangandaran usai menjalani touring bersama klubnya.

"Waktu itu acara Wing Day di Pangandaran, kita ramai-ramai ada 55 motor yang jalan dari rombongan saya bareng dengan BBC. Ya meramaikan di sana aja, sekalian refreshing sedikit dan membantu tourism lokal di sana," ujar Ari Wibowo saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Selasa (20/6/2023).

Ari sendiri dikenal merupakan salah satu artis yang memiliki hobi terhadap dunia otomotif. Dengan melakukan touring ke luar kota, ia pun berharap jika kegiatan tersebut bisa menjadi penyegaran baginya di tengah prahara rumah tangga bersama Inge.

Ari Wibowo

"Namanya motoran kan kita ngumpul sama teman-teman, makan bareng, capek bareng, senang-senang bareng. Pasti itu healing process juga," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement