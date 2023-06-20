Kata Renaga Tahier Usai Pemberitaan Terkait Telantarkan Anak dan Istri Viral

JAKARTA - Renaga Taher belakangan ramai disorot netizen lantaran dugaan bahwa dirinya sudah memiliki anak dan istri. Bukan cuma itu, putra dari vokalis Element ini bahkan dituding menelantarkan anak dan istrinya, termasuk ogah mengurus identitas putrinya yang tak lama lagi akan genap berusia 2 tahun.

Di tengah namanya yang menjadi sorotan, baru-baru ini akun Instagram milik putrinya yang dipegang oleh istri Renaga, mengunggah sebuah tangkapan layar status WhatsApp. Dalam unggahan tersebut, seseorang yang diduga Renaga tampak memberikan tanggapannya terkait tudingan miring terhadapnya.

Menariknya, Renaga justru memilih untuk membiarkan tudingan tersebut berkembang luas sambil tetap memantaunya. Bahkan, ia pun mengatakan bahwa masalah yang tengah dihadapinya tersebut hanyalah permasalahan kecil.

"Thank u guys yang udah selalu support gua, ini masih masalah kecil dan belum ada speak up juga dari pihak gua, kita lihat aja dulu sampe mana, dan kita liat yang bakal malu siapa, sekali lagi thank u buat yang support gua, sehat selalu orang-orang baik," tulis seseorang yang diduga Renaga.

Menanggapi hal itu, istri Renaga serta adiknya pun tampak memberikan tanggapan. Melalui Instagram Story, mereka tampak heran dengan sikap pria 23 tahun itu yang menganggap permasalahan tersebut hanyalah hal kecil.