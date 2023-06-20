Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angela Lee Ungkap Kronologi Kecelakaan yang Tewaskan Asisten

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:53 WIB
Angela Lee Ungkap Kronologi Kecelakaan yang Tewaskan Asisten
Angela Lee. (Foto: Instagram/@angelalee87)
A
A
A

JAKARTA - Artis Angela Lee baru mengalami kecelakaan mobil pada 26 Mei lalu di tol Semarang-Solo. Ia berhasil selamat, namun satu asistennya tewas dalam kecelakaan itu.

Kronologi lengkapnya diceritakan oleh Angela melalui unggahan Instagramnya. Dalam video, terlihat kondisi mobil yang ringsek akibat kecelakaan.

"Semobil isinya 4 orang: driver, almarhum asistenku satu duduk di depan. Aku duduk di belakang sama asisten yang satu lagi," tulis Angela, dikutip pada Selasa (20/6/2023).

Angela menjelaskan bahwa mobil yang ditumpanginya kala itu menabrak truk gandeng. Diperlihatkan pula kondisi bagian dalam mobilnya sesaat setelah menghantam truk.

"Kondisi mobil sampai remek, darah di mana-mana. Aku posisi duduk di belakang sama asistenku satunya," tulisnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3051010/angela_lee-gP5Y_large.jpg
Korban Angela Lee Ungkap Kronologi Dugaan Penipuan Tas Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049764/angela_lee-YWXV_large.jpeg
Tampang Angela Lee Kenakan Baju Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/194/3049727/angela_lee-OFUb_large.jpg
Gaya Hedon Angela Lee, Artis yang Terseret Kasus Penipuan Jual Beli Tas Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049704/angela_lee-JaLU_large.jpg
Angela Lee Ditangkap, Ini Penampakan 14 Tas Mewah yang Digelapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049682/angela_lee-bMIy_large.jpg
Biodata dan Agama Angela Lee si Barbie Jowo yang Lakukan Penipuan Rp3,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049644/angela_lee-HIm0_large.jpg
Angela Lee Ditangkap, Ini Barang Bukti yang Disita Polisi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement