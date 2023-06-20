Angela Lee Ungkap Kronologi Kecelakaan yang Tewaskan Asisten

JAKARTA - Artis Angela Lee baru mengalami kecelakaan mobil pada 26 Mei lalu di tol Semarang-Solo. Ia berhasil selamat, namun satu asistennya tewas dalam kecelakaan itu.

Kronologi lengkapnya diceritakan oleh Angela melalui unggahan Instagramnya. Dalam video, terlihat kondisi mobil yang ringsek akibat kecelakaan.

"Semobil isinya 4 orang: driver, almarhum asistenku satu duduk di depan. Aku duduk di belakang sama asisten yang satu lagi," tulis Angela, dikutip pada Selasa (20/6/2023).

Angela menjelaskan bahwa mobil yang ditumpanginya kala itu menabrak truk gandeng. Diperlihatkan pula kondisi bagian dalam mobilnya sesaat setelah menghantam truk.

"Kondisi mobil sampai remek, darah di mana-mana. Aku posisi duduk di belakang sama asistenku satunya," tulisnya.