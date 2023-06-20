14 Tahun Menikah, Mieke Amalia Sulit Beberkan Tips Keharmonisan Rumah Tangga

JAKARTA - Pasangan Mieke Amalia dan Tora Sudiro sudah 14 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Menariknya, pasangan ini selalu terlihat harmonis, bahkan jarang diterpa gosip miring.

Mampu memiliki rumah tangga harmonis dan jarang diterpa gosip, Mieke rupanya bingung saat diminta membeberkan tips keharmonisan. Sebab menurutnya, rumah tangganya dengan Tora Sudiro masih banyak kekurangannya.

"Apa ya, sebenernya sih nggak ada tips-tipsnya perjalanannya masih panjang, masih banyak kekurangannya," ujar Mieke Amalia saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Kendati begitu, ibu lima anak ini berusaha untuk membawanya tidak terlalu yang berlebihan.

"Di bawa santai saja," ungkap Mieke Amalia.

Beruntungnya lagi, Tora Sudiro bukan termasuk orang yang menuntut banyak hal. Hal itulah yang membuatnya tetap santai menjalani kehidupan berumah tangga.

"Untungnya Tora tipikal orang yang nggak banyak mau, ini, itu. Nggak banyak nuntut apa-apa jadi sayanya juga santai," jelasnya.