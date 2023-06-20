Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Wamil, Kim Min Jae Nyatakan Siap Kembali Bintangi Dr. Romantic 4

Siti Mutammimah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |02:30 WIB
Jelang Wamil, Kim Min Jae Nyatakan Siap Kembali Bintangi <i>Dr. Romantic 4</i>
Kim Min Jae siap kembali bintangi Dr. Romantic 4. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Kim Min Jae akhirnya membahas rencananya untuk menjalani wajib militer (wamil). Sebelumnya, Han Suk Kyu sempat menyinggung sang aktor akan memulai masa tugasnya pada Juli mendatang. 

Sembari meluruskan pernyataan Han Suk Kyu, Kim Min Jae mengatakan, “Sebenarnya, jadwal wamilku belum diputuskan. Jadi, aku belum akan wamil Juli ini. Tapi kurasa, tetap akan wamil tahun ini.”

Kim Min Jae. (Foto: SBS)

Aktor 26 tahun itu menambahkan, dia mendaftar untuk bergabung bersama band militer saat wamil nanti. Dia meyakini, pengalaman bersama band militer akan sangat berguna untuk pengembangan dirinya.

“Aku rasa akan sangat menyenangkan jika aku bisa melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karierku saat menjalani wajib militer. Tapi belum tentu juga sih aku diterima di band militer,” tuturnya dikutip dari Soompi, pada Rabu (21/6/2023).

Kim Min Jae. (Foto: Soompi)

Dalam wawancara tersebut, Kim Min Jae juga menanggapi soal isu penggarapan Dr. Romantic 4 setelah membintangi tiga musim sebelumnya. Dia mengaku, siap kembali membintangi drama itu jika diminta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191831/yoon_bak-fXIc_large.jpg
Yoon Bak Umumkan Kehamilan Istri setelah 2 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189670/tiffany_young_dan_byun_yo_han-jXOL_large.jpg
Tiffany SNSD Tulis Surat untuk Fans usai Go Public dengan Byun Yo Han
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189617/tiffany_young_dan_byun_yo_han-63Bq_large.jpg
Tiffany SNSD dan Byun Yo Han Pacaran, Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915/ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187675/minah_girls_day_menikah-f7Iz_large.jpg
Minah Girls Day dan On Joo Wan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185720/jo_bo_ah-Pd7g_large.jpg
Selamat, Jo Bo Ah Hamil Anak Pertama setelah Setahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement