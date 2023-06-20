Jelang Wamil, Kim Min Jae Nyatakan Siap Kembali Bintangi Dr. Romantic 4

SEOUL - Kim Min Jae akhirnya membahas rencananya untuk menjalani wajib militer (wamil). Sebelumnya, Han Suk Kyu sempat menyinggung sang aktor akan memulai masa tugasnya pada Juli mendatang.

Sembari meluruskan pernyataan Han Suk Kyu, Kim Min Jae mengatakan, “Sebenarnya, jadwal wamilku belum diputuskan. Jadi, aku belum akan wamil Juli ini. Tapi kurasa, tetap akan wamil tahun ini.”

BACA JUGA: Kim Min Jae Kirim Kopi Truk ke Lokasi Syuting Drama Baru Woo Do Hwan

Aktor 26 tahun itu menambahkan, dia mendaftar untuk bergabung bersama band militer saat wamil nanti. Dia meyakini, pengalaman bersama band militer akan sangat berguna untuk pengembangan dirinya.

“Aku rasa akan sangat menyenangkan jika aku bisa melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karierku saat menjalani wajib militer. Tapi belum tentu juga sih aku diterima di band militer,” tuturnya dikutip dari Soompi, pada Rabu (21/6/2023).

Dalam wawancara tersebut, Kim Min Jae juga menanggapi soal isu penggarapan Dr. Romantic 4 setelah membintangi tiga musim sebelumnya. Dia mengaku, siap kembali membintangi drama itu jika diminta.