HOME CELEBRITY MOVIE

Sejak Kecil, Tom Cruise Sudah Bercita-cita Membuat Film

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |04:30 WIB
Sejak kecil, Tom Cruise sudah bercita-cita membuat film (Foto: MI Dead Reckoning Part 1)
A
A
A

LOS ANGELESTom Cruise mengungkapkan kebanggaanya bisa membuat film. Dilansir Variety, dalam pemutaran perdana Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One pada Senin, 19 Juni 2023 di Roma, Tom memuji seluruh orang yang terlibat pembuatan film dengannya.

“Saya tumbuh bersama dengan industri film. Hal yang membuat saya dan mengilhami saya untuk terus bermimpi dan berkeliling dunia,” kata Tom Cruise.

“Tujuan saya sejak kecil adalah membuat film dan bepergian. Dan bukan hanya menjadi turis, tapi bekerja di industri tersebut dan kemudian memahami budaya mereka," jelasnya.

Ia pun senang mimpinya sejak kecil untuk membuat film dan berkeliling dunia memahami setiap budaya yang ia sambangi tercapai. Baginya, berada di industri film adalah sebuah privilege yang tidak bisa dirasakan setiap orang.

“Ini merupakan hasrat saya untuk menghibur Anda, dan saya akan selalu berjuang untuk teater besar dan pengalaman semacam itu untuk semua orang," jelasnya.

Tom Cruise bersama dengan sutradara Mission: Impossible, Christopher McQuarrie memperkenalkan film terbarunya. Ia bersama pemeran lainnya termasuk Esai Morales, Simon Pegg, Frederick Schmidt, Shea Whigham, Mariela Garriga, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff dan Vanessa Kirby menyambut suka cita penayangan perdana Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

